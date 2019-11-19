民眾黨不分區賴香伶打頭陣！「新光公主」吳欣盈第7、黃瀞瑩13

▲台北市長柯文哲。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

民眾黨19日召開記者會公布不分區立委名單。原本黨主席柯文哲稱要想提滿34席，但由於部分人選有工作上考量，不願曝光，最後未答應列入，最終名單僅有29人，其中海選入圍者有17人。有「全台唯一勞動局長」之稱的北市府勞動局長賴香伶名列第一，新光吳家公主、新光人壽副總經理吳欣盈則名列第7。

賴香伶名列第一，其次為中山大學經濟學系教授張其祿、第3為郭台銘推薦的永齡基金會顧問高虹安、第4是世界台商總會青商會秘書長邱臣遠、第5為北市府顧問蔡壁如。

第6建築師兼創業家楊博宇；新光吳家公主、新光人壽副總經理吳欣盈，雖一度卻遭家裡反彈，如今順利安插至第7順位，原先排序第7的台灣公益團體自律聯盟祕書長陳琬惠則為第9順位，第8名則是「獨掌青農」、翔琪檸檬茶創辦人詹翔欽。

此外，友柯議員林國成排名第10、第11為財經專家孫智麗、擔任吸票角色的北市府副發言人「學姐」黃瀞瑩，順位則被擠到13，民眾黨發言人陳思宇排17順位。

民眾黨強調，海選佔了名單近6成，且10名以內有4人海選，本次台灣民眾黨全國不分區名單，年齡分佈從26到62歲平均41.4歲，即便是最年輕的政黨與不分區名單。民眾黨秘書長張哲揚指出，因為有素人參與，在財產申報等資料需要校對整理，最快週三，最晚週四下午登記。

▲吳欣盈、黃瀞瑩、賴香伶。（合成圖／ETtoday資料照）



2020台灣民眾黨不分區29人名單排名依序：

台北市勞動局長 賴香伶

國立中山大學政治經濟系特聘教授兼社會科學院院長 張其祿

鴻海科技集團工業大數據辦公室主任 高虹安

世界台商總會青商會秘書長 邱臣遠

台北市府顧問 蔡壁如

十大傑出青年/建築師 楊博宇

新光人壽慈善基金會執行長 吳欣盈

獨臂青農/翔琪檸檬茶創辦人 詹翔欽

社團法人台灣公益團體自律聯盟秘書長 陳琬惠

台北市議員/臺北市總工會理事長 林國成

財經專家 孫智麗

桃園敏盛醫療集團執行長 楊弘仁

台北市府副發言人 黃瀞瑩

苗栗大千綜合醫院外科部主任 馮啟彥

中華電信工程師 江惠儀

台北市立大學理學院院長 羅義興

台北市政府前觀傳局長 陳思宇

立法院預算中心副研究員 魏安國

職業護理師 李思慧

通霄鎮民代表 傅郁揚

台北醫學大學口腔衛生學系助理教授 何容君

精華會計師事務所會計師 端木正

工業技術研究院研究員 陳安芃

台北市立聯合醫院家庭醫學科主治醫師 何松穎

北大法學碩士 周思廷

花旗銀行襄理 李家齊

藝世代有限公司負責人/嘉基文創有限公司總經理 吳靜怡

音樂製作人 張學翰

臺灣室內樂藝術推廣協會行政總監 周芳如

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