國民黨政黨票支持度跌破3成　1.5萬網友認為「吳敦義要負最大責任」





▲吳敦義。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

各政黨不分區名單陸續出爐，儘管國民黨不分區名單歷經多次更改，仍逃不過被外界評為「史上最爛」的情況，連最新民調都顯示國民黨政黨票支持度跌破3成。針對國民黨不分區之亂，《ETtoday新聞雲》在網路與APP進行「快問快答」，歷經10小時投票時間，有1萬5026名網友認為，國民黨主席吳敦義應負起最大責任。

回顧國民黨不分區之亂的始末，國民黨原本預計在13日將不分區立委名單提報中常會，但卻在12日晚間發生名單外流。根據曝光的名單，不分區第1名為前警大教授葉毓蘭，第2名為立委曾銘宗，第4名為退將吳斯懷，吳敦義則排在第8名，黨中央未證實也未否認此份名單。

到了13日，經過黨內反彈聲浪後，吳敦義微調退至第10名，第8名則改為「衝車大將軍」前立委邱毅取代，引起國民黨內青壯派不滿，跑到黨中央外頭抗議。

為了弭平爭議，國民黨15日召開臨時中常會調整名單，邱毅會前宣布退出不分區，具財經專長的曾銘宗改列第1，吳敦義排序從第10再往後退到第14，然而「韓系大將」台南市議員謝龍介卻從第12名壓底至第15名，引起許多韓粉不滿。

針對這一系列的國民黨不分區名單爭議，聯合報在18日公布最新民調顯示，若明天就要投票，那國民黨與民進黨的不分區立委政黨票支持度相當，皆分別獲得2成9的選民青睞；但比照聯合報9月下旬的民調，當時國民黨獲得5成9支持度，民進黨為2成9，國民黨不分區立委政黨票支持度明顯下滑。

為了解網友們的意見，《ETtoday新聞雲》也透過網路與APP進行「快問快答」，題目為「對於國民黨發生不分區之亂，使政黨票支持度跌破3成，黨主席吳敦義應該負最大責任，請問您是否同意？」在歷經10小時的投票時間後，有1萬5026人選擇「同意」，1881人選擇「不同意」，另外則有7056人表示「沒意見」。

●國民黨不分區立委名單：

1.曾銘宗（立委）

2.葉毓蘭（前警大教授）

3.李貴敏（前立委）

4.吳斯懷（退將）

5.鄭麗文（前立委）

6.林文瑞（全國農田水利會長）

7.廖婉汝（屏東縣黨部主委）

8.翁重鈞（前立委）

9.吳怡玎（高盛集團前總裁）

10.陳以信（前總統府發言人）

11.張育美（中常委）

12.李德維（中常委）

13.溫玉霞（台商）

14.吳敦義（國民黨主席）

15.謝龍介（台南市議員）

16.車宜靜（救國團主任葛永光的妻子）

17.牛春茹（國民黨全國黨代表）

18.范成連（中常委）（11月19日下午宣布退出提名）

19.李玉蟬（心理諮商師）

20.曾文培（中常委）

21.王桂芸（前台北榮總護理部主任）

22.謝瀛華（台北醫學大學附設醫院家醫科醫師）

23.侯佳齡（中常委）

24.耿繼文（中華民國退休警察協會總會長）

25.邱素蘭（會計師）

26.王裕文（台灣勞工總工會理事長）

27.李惠蘭（台北市學校教育產業工會理事長）

28.張智倫（前立委張慶忠之子、會計師）

29.史雪燕（中華兩岸婚姻家庭服務聯盟理事長）

30.連元章（世界華商經貿聯誼總會創會會長）

31.許謹如（懷寧國際醫控公司國際醫療部長）

32.黃璉華（中國醫藥大學護理系教授）

33.林有志（國民黨組發會主委）

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