「高雄市民在等市長」　韓國瑜回擊蔡英文：總統府在等一個良心

記者羅婉庭／台北報導

針對國民黨總統後選人韓國瑜日前稱總統蔡英文造勢現場民眾都在等一個便當，蔡英文對此回應「高雄市民在等一個市長」，韓國瑜19日上午則再度回擊蔡英文，他說，總統府在等一個良心！

韓國瑜18日赴中選會登記參選2020總統，受訪時嘲諷參加蔡英文造勢的民眾都是來「等一個便當」，自己的造勢場合每個支持者、每雙眼睛都是炯炯有神，可以看出他們「在等一個人」。對此，蔡英文受訪時笑著回應：「高雄市民也在等一個市長，不是嗎？」。

韓國瑜與副手張善政19日一同出席台灣尤努斯基金會-2019社會型企業東亞年會，韓國瑜在會後針對蔡英文的回應表示，蔡英文說高雄在等一個市長，但是這三年半以來，總統府都在等一個良心。

另外，對於經濟部聲稱統計台商回流總額7000億元，但遭打臉海外資金其實是零元，韓國瑜則表示，民進黨說台商會回流，看到資料後就知道完全是欺騙，用欺騙來治理國家，讓他非常感慨。

張善政也補指出，台商沒把資金帶回來的原因，是因為在大陸賺的錢被課稅，回來台灣又被課稅，2015年8月的時候馬政府與對岸談好《兩岸租稅協議》，待立法院通過授權就能讓海基會海協會的協議生效，民進黨立院席次當時雖然是少數，但他們議事處處阻撓，2016年民進黨過半，同樣對這個協議視而不見。

張善政表示，在雙重課稅的情況下，台商怎麼願意把資金帶回來呢？所以民進黨現在說台商願意把資金帶回台灣，就是國王的新衣被點破，海水退就知道誰沒穿褲子在游泳。

▲韓國瑜、張善政出席台灣尤努斯基金會-2019社會型企業東亞年會。（圖／記者屠惠剛攝）

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