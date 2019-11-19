續留國民黨不區立委名單　謝龍介：我沒接到吳主席電話

記者林悅／台南報導

國民黨台南市黨部主委謝龍介19日下午在李武龍、林燕祝、蔡淑惠、蔡育輝、童小芸等5位台南市立委參選人陪同下，於台南市議會公開發表聲明指出，他決心不計得失，以大局為重，留在黨內不分區名單內，力拚總統勝選國會過半。

▲國民黨台南市黨部主委謝龍介指出，他決心不計得失，以大局為重，留在黨內不分區名單內，力拚總統勝選國會過半。（圖／記者林悅攝，下同）

謝龍介說，這幾天他接到上千通電話及上千通留言，很多朋友勸他退出不分區名單，也有很多人希望他留下來，他由衷感謝大家的關心與支持，他自己沈著冷靜思考2天後，他決定此時此刻，不計個人得失，以大局為重，留在黨內不分區名單內。

謝龍介指出，他的想法很單純，就是在國民黨選情艱困的時候，每個黨內同志都要放下個人私利，回歸不為個人小我成就而追求大我理念的初心。他個人從政以來，自認沒對不起他人，在此非常時刻，更不可能對不起栽培他的政黨。

謝龍介指出，對於這次不分區名單的排名，有人說他是踏腳石、也有人說他是他人的安全氣囊，但他都不會在乎，他會努力及用行動證明他對自己理念的忠誠，在未來的政治路途上，曾經身為海軍陸戰隊一員的他，自許要做一個不懼任何壓力挑戰，力拚總統勝選國會過半，只為捍衛中華民國戰鬥不懈的戰士。

對於媒體問謝龍介選擇續留不分區名單內，是否有接到主席吳敦義的電話慰留，謝龍介則回應「沒有」，他說吳主席當然希望每個人都可以留下，每個人都希望為中華民國更好，選擇對的決定，繼續捍衛下去，謝龍介也說，他決定留下也沒跟總統參選人韓國瑜事先告知。

謝龍介強調改革勢在必行，黨的路線與世代問題，必須要經過黨的辯論，大家要一起共同努力，希望國民黨可以更貼近民意改革，這是未來的目標。