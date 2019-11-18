李佳芬拔樁成功！蔡英文柬埔寨後援會幹部「棄英投韓」

▲韓國瑜柬埔寨金邊後援會總會。（圖／韓辦提供）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜的夫人李佳芬拜訪海外僑胞之旅，17日結束日本訪問行程，下一站前往柬埔寨金邊。李佳芬與國民黨立法委員林麗蟬、市議員王欣儀、市議員徐弘庭一同參加柬埔寨台商及僑胞自行籌辦35桌的造勢晚宴，總統蔡英文後援會前副會長柳坤麟決定「棄英投韓」。

總統蔡英文後援會前副會長、韓國瑜柬埔寨金邊後援會總會長柳坤麟致詞時，拿出3年前小英後援會的副會長證書，表達對民進黨執政三年多的不滿意，因此決定放下副會長證書，改力挺重視民意、傾聽人民心聲的韓國瑜。

在會議進行中，當地僑胞更偷偷安排維多利亞中學第一屆學生上台獻花，讓李佳芬相當感動，當場落淚。李佳芬致詞時特別感謝台商及華僑，並呼籲重視、善待遠嫁至台灣的新住民，讓新住民及新住民二代成為中華民國寶貴的資產、南向政策的推手。

李佳芬談到，韓國瑜早年參與青年訪問團的經驗對人生影響很大，因此相當重視國內學生與外國的交流機會，若未來有機會執政，希望能和海外僑胞及台商建立更多元的管道。

李佳芬抵達金邊國際機場時，當地僑胞帶著「歡迎佳芬姐一行蒞臨柬埔寨王國 韓國瑜柬埔寨金邊後援會」的紅布條，並獻上花圈和當地兒童親手繪製的畫像熱烈歡迎，場面相當熱絡。

▲韓國瑜柬埔寨金邊後援會總會。（圖／記者韓辦提供）

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