2020上演前閣揆對決　張善政：賴清德能力絕對優於蔡英文

▲張善政接受專訪。（圖／《POP大國民》提供）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜與副手張善政18日上午到中選會正式登記參選總統，待總統蔡英文與副手賴清德19日下午完成登記後，將形成兩陣營副手「前行政院長對決」局勢。對此，張善政說他非常尊重賴清德，賴清德的能力一定是優於蔡英文的。

張善政坦言，如果當初民進黨初選是賴清德勝出，他對民進黨一定會非常的尊重，他也質疑，賴清德留在蔡英文身邊到底能發揮多少功力。

國民黨「韓張配」的中間選民支持度目前落後民進黨「蔡賴配」，張善政對此表示，他在11日的副手宣布記者會上就表示，中間選民將來可以期待張善政在韓國瑜身邊，保證他們提出的政策不會極端。

張善政說，當初被韓國瑜徵詢擔任副手時，他就向韓國瑜表示，自己不在乎是否當副手，只在乎將來國政顧問團所提出的政策是否能落實，韓國瑜向他保證，若他們大贏選戰，一定會盡力實現這些政策。

依照韓陣營規劃，韓國瑜跟張善政分別的定位是「庶民蔣經國、數位孫運璿」，張善政的工作就是探究數位技術在國家進展中扮演什麼樣的角色，他也坦言，自己對社福、勞工政策不是很熟，對於他不熟悉的領域，他也是都在學習。

他強調，總統是否能勝任的關鍵在於對政策正確性的判斷，而非知道得多深入，而是要能判斷對錯，如果是他們執政，絕對不會發生一例一休的情況，搞得天怒人怨，因為在這段期間，國政顧問團對於每一項政策，都是經過充分的討論、廣納各方意見才提出。

另外，張善政重申，針對民調仍居於落後，其中有很大的比例是尚未表態的選民，他們會成為影響選情的關鍵。至於「蔡賴配」獲得93%泛綠民眾支持，但藍營至今仍有3成泛藍民眾未表態，主因為何？張善政認為，藍營到現在一路走來的顛顛簸簸，挺郭、挺朱的泛藍選民的很鬱悶，現在不分區的名單出來，也有人很鬱悶，他評估這些群體是現3成未表態的主因。

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