民眾黨不分區平均41.4歲　柯文哲自豪：真的向天下徵才

▲柯文哲出席「原民網路服務E指通」申辦服務記者會。（圖／記者莊喬迪攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨19日召開記者會公布不分區立委名單，最終名單29人，其中海選入圍者有17人；其中，北市府勞動局長賴香伶名列第1，「郭家軍」高虹安仍列第3，市府顧問蔡壁如第5，接著新光人壽副總經理吳欣盈第7、「學姊」黃瀞瑩第13。對此，柯文哲受訪表示，我們是真的向天下徵才，也不用去看說他有錢沒錢，「那名單有幾個特色，當時好像平均年齡是40.5歲（實際為41.4歲），這個足足比其他黨少了25歲」。

談到海選名單占超過一半，柯文哲19日出席「原民網路E指通」活動後受訪表示，來報名的人當中，也是經過一個遴選的程序，要講說最驕傲是什麼？就是那些來申請的不用花錢，連那個報名費20萬都是黨幫他出，「我們是真的像天下徵才，也不用去看說他有錢沒錢，也沒有要求他你要先捐個8000萬才給你安全名單，都不用，我們就按照適才適用」。

至於不分區的順序爭議，外傳高虹安的排序引來「國師」團不滿，且劉宥彤還為了「雙押寶」一事來致歉？柯文哲表示，「沒有啦，我都覺得很奇怪，什麼劉宥彤致歉，都不對」，還反問記者親民黨不分區公布了嗎？表示自己有跟郭台銘問過，像這都還沒公佈，為什麼會跑出1、3是郭家軍，「他（郭董）說沒有啊沒有這回事啊，所以常常是這樣，老郭是大企業家，但是政治險惡，顯然他還沒（適應）」。

對於高虹安的排序，傳出郭董有提議要高虹安與蔡壁如排序互換？柯文哲說，「是這樣，有一種聲音，他是很客氣，我說不用」；柯強調，高虹安適才適用，年輕女性願意做這種大數據、屬於科技的，形象也很好，「我倒覺得這樣，少一點政治，多一點專業，這樣台灣會比較好」。

而談到「新光公主」吳欣盈時，柯文哲說，吳欣盈以前就有來跟市府討論，強調吳是「她來找我們」，很早以前就來討論過長照議題，這次辦海選她又跑來。柯說，吳欣盈本來要選區域立委，但松山信義都有提名了，「後來談一談，你這條件還不錯，乾脆去不分區我們再給你換到討論名單裡面去討論」。

柯文哲表示，沒有再管藍綠，其實吳欣盈蠻有個性的，創新還是台灣唯一的出路，所以我們還是給那種比較有個性、願意去有願景的人去試試看，當然我們非常清楚，創新不一定會成功，但是終究創新還是台灣唯一的出路。柯表示，民眾黨那名單有幾個特色，好像平均年齡是40.5歲（實際為41.4歲），這個足足比其他黨少了25歲。

