張善政眼裡的韓國瑜：「落跑市長」與「能耐」最多爭議

▲張善政接受專訪。（圖／《POP大國民》提供）



記者羅婉庭／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜與副手張善政18日上午到中選會正式登記參選總統。張善政晚間受訪被問他眼裡的韓國瑜是怎麼樣的人，他坦言「落跑市長」與「能耐」最受批評與質疑。

張善政認為，韓國瑜請假衝選舉是最被選民質疑的，因此被稱為「落跑市長」，但是若韓國瑜繼續在高雄擔任市長，一定是「事倍功半、累得半死，因為很多東西都拿不到！」

張善政強調，自己能體會韓國瑜的心情，他之前一直想蓋的愛情摩天輪，後來發現要用的土地是中央的，但中央不願意給；他提出中央與地方之間的合作出現嚴重的問題，「國民黨的地方能獲得民進黨的中央青睞嗎？」尤其是蘇貞昌最明顯，總是對藍營的縣市非常不公平。

張善政也重提過去擔任行政院長時，他全力幫助台南處理登革熱疫情，完全不會去想那裡是哪個政黨執政的縣市，同樣的，若是韓國瑜跟他執政也絕對不會對綠營縣市大小眼。

目前選民對於韓國瑜「有多少能耐？」也保持質疑的態度，張善政表示，團隊從第一次的能源政策直播，到後來宣布長照政策的直播，他可以看出，韓國瑜從「蜻蜓點水」到能講出重點中的重點，「當總統不用管這麼細」並肯定韓國瑜有當總統的能耐。

他說，先前幾次政策直播因為是上班時間的午休，韓國瑜從市府到競辦只有半小時的時間可以準備，但也因為韓國瑜是不拘小節的人，他總是能快速抓到重點；張善政也舉例，日前舉辦青年作青年座談會，團隊特別重視這一場，因為絕對不能講錯話，準備了讀稿機給韓國瑜，結果他一眼都不看，後來講得也不錯。

張善政說，韓國瑜也是個非常親民的人，跟著他一起跑行程，可感受到韓國瑜對於支持者的愛護，上午在中選會登記參選，防護車就停在門口接他們，照理說應該直接上車，但他告訴張善政對街的支持者從早上就在那裡，他堅持要去打招呼。

對於「韓張配」的組合如何搶攻中間選民支持？張善政坦言，自己的支持區塊就是來自學校，主要是知識藍、經濟塊，以及他的學生，有年輕朋友告訴他，韓國瑜投不下去，但有張善政的加入他們就願意投，他對此非常感激。

除此之外，國民黨內部分歧、困境仍在於無法徹底整合內部派系，對此，張善政比喻，「八千里路的格局，路上的石頭不要在意」他過去決定參選時，也是自己要選的，因為他認為2020年的選舉國家影響非常關鍵，2024再出來時，台灣不知道還剩下多少氣，他也表示，相同的概念，在這個時間點，「就不要再去管不分區名單好不好了！」

▲韓國瑜、張善政上午赴中選會領表登記參選中華民國總統。（圖／記者湯興漢攝）

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