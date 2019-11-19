吳敦義拋泛藍組「自由民主法治聯盟」 　親民黨打槍：絕不考慮與藍綠結盟

▲吳敦義。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨主席吳敦義19日受訪時表示，目前國民黨仍以立院60席過半為目標，若無法過半，第一大黨自然會與親民黨、台灣民眾黨組成一個「自由民主法治大聯盟」。不過，親民黨下午聲明回應，現階段宋楚瑜絕對不考慮與藍綠兩黨結盟的問題。

吳敦義上午在廣播節目中受訪表示，現在的目標依舊是60席，因爲宋楚瑜出線，大概會影響藍軍，他提到，如果只有50幾席，加上泛藍聯盟，也可能過半到60席，「如果國民黨不能得到60席，也許超過50，那第一大黨自然會從泛藍其他黨，包括宋楚瑜兄在內、台灣民眾黨在內，希望變成一個自由民主法治的聯盟，有總統、立法院過半，很多不公義、不道德、違法、不公平的預算和政策 ，才能重返執政、撥亂反正。」

主持人追問「若沒有到六十席，要跟親民黨、民眾黨組自由法治大聯盟？」吳敦義回「這是自然的。」

對此，親民黨透過新聞稿回應表示，親民黨在此「終局之戰」的初心便是讓台灣選民告別悲情，不再被藍綠兩黨長期情緒勒索，故現階段宋楚瑜絕對不考慮與藍綠兩黨結盟的問題。

親民黨強調，這次選舉還有第三個選擇可以做為諾亞方舟，讓厭惡藍綠的中間選民有上船逃生的機會，「政治不難，找回初心而已。」

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