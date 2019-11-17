國安人士分析：共軍航空母艦航入台海3大原因　介入台灣大選持續升高

▲中國大陸遼寧號航空母艦。（圖／路透社）



記者陶本和／台北報導

中共首艘自製航空母鑑艦伴隨護衛艦，17日由北向南編隊自東海航入台灣海峽，期間美、日軍艦在後尾隨。對於共軍選擇在這個時刻進入台海，國安人士分析3大原因，包括：美國加速推動印太戰略，其次香港情勢升溫，最後則是台灣大選在即。

對此，國安人士分析，首先在區域戰略上，美國加速推動印太戰略，本週美國國防部長艾斯博接連訪問韓國、泰國、菲律賓、越南，積極佈局區域友盟網絡。



另外，國安人士指出，在泰國舉行的東協防長擴大會議上，美方表示將針對東海及南海問題，向中方表達關切。共軍派出航母艦隊航經台海，在提醒美方正視中國軍事存在的事實，不應對中國的軍事崛起說三道四。

在其國內政治上，國安人士指出，香港社會情勢持續升高，中國國家主席習近平已定出「止暴制亂」的基調。航母艦隊南行，有升高在區域間軍事壓力的企圖，凸顯北京在香港議題上有完全主控權，國際社會如介入香港情勢，北京的反制動作，將牽動區域安全情勢的穩定。

在兩岸關係上，國安人士表示，台灣大選在即，立場傾向北京的任何政治動機，例如日前的不分區名單，因為明顯的親北京、親統一立場，都被台灣社會視為反指標，立即遭遇強大的民意反彈。北京的動作，不無有恫嚇台灣社會的企圖，也反映北京介入台灣2020大選的動作，可能會持續升高。

國安人士認為，北京此舉可能帶來反效果，此次美國派出韋恩梅爾號神盾艦進行全程跟監，展現對台海安全的重視；另外，中國002航母並未形成完整戰力，如今匆促上陣，已引發政治宣示作用大於實質軍事意義的質疑。

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