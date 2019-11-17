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搶在小英造勢現場掛布條　環團籲民進黨兌現「礦業改革」政治承諾

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▲▼環團掛「小英不修礦業法，國土就會敗光光」的大布條（圖／地球公民基金會提供）

▲環團掛「小英不修礦業法，國土就會敗光光」大布條。（圖／地球公民基金會提供）

記者許展溢／台北報導

立法院會期倒數一個月，環保團體過去不斷呼籲政府快針對《礦業法》修法，完成紀錄片導演齊柏林遺願，但日前慘遭否決，本會期看似已無望三讀。環團今（17日）表示，只要民進黨願意，這個會期還是能通過。

地球公民基金會指出，今天是總統蔡英文全國競選總部成立大會活動，也是本屆立法院正常運作的倒數一個月。因此，特別選在今天向蔡英文陳情，在造勢現場拋出寫著「小英不修礦業法，國土就會敗光光」的大布條，希望蔡總統能看見民間迫切要修改礦業法的訴求，並信守承諾在這屆立委任期完成說好的礦業法修法，開啟對台灣國土山林、產業發展和基本人權都至關重要的「礦業改革」，完成齊柏林的遺願。

請繼續往下閱讀...

▲▼環保團體抗議礦業法。（圖／記者黃國霖攝）

▲針對礦業法，環團6年來召開過54場記者會。（圖／記者黃國霖攝）

地球公民基金會表示，蔡總統過去曾承諾過的礦業法是近期在媒體上討論熱烈，引發不同黨派的立委在網路上紛紛表達意見的一個政策。身為長期倡議修法的民間團體，要澄清近日一些政治語言的誤會，礦業法早已過了冷凍期，縱使剩下最後一個月，只要「民進黨願意」就能在本會期推進並完成修法。

地球公民基金會提到，6年來，民間團體召開過54場記者會、12篇投書、發動過一場礦業改革的凱道遊行與集會，甚至有近25萬人連署支持礦業修法，但至今始終得不到礦業改革的具體進展，相當遺憾。地球公民基金會花東山林組主任黃靖庭說，會期還有一個月，若民進黨政府、民進黨立院黨團願意，立院院長蘇嘉也召集礦業法協商，相信民進黨立委修法的效率，一定可以如期修完礦業法。黃靖庭強調在會期結束前，還是會積極向政府呼籲。

▲▼環保團體呼籲立法院快修礦業法。（圖／地球公民基金會提供）

▲環團到立院掛上水泥袋。（圖／地球公民基金會提供）

地球公民基金會也提，若如期修完礦業法，民進黨政府就可以兌現對齊柏林與全民的「礦業改革」政治承諾，真切回應25萬選民對「修正黑箱礦業法」的期待，執行全民「礦業改革」的意志，在選前重要時刻，問心無愧的喊出「2020台灣要贏」。

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