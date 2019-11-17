中共航空母艦航入台海　總統府：國防安全部署、整備確實到位

▲總統府副發言人張惇涵。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

中共首艘自製航空母鑑艦伴隨護衛艦，17日由北向南編隊自東海航入台灣海峽，期間美、日軍艦在後尾隨。對此，總統府發言人張惇涵表示，國防安全部署、整備措施確實到位，「可以保障我國國家安全無虞，請國人放心」。

國防部下午透過新聞稿證實，中共首艘自製航空母艦伴隨護衛艦，由北向南編隊自東海航入臺灣海峽，期間美、日艦在後尾隨。國防部強調，國軍運用聯合情監偵系統，全程派遣機、艦完全掌握監控與應處，確保國家安全與維護區域和平穩定，請國人放心。

對此，總統府發言人張惇涵表示，有關共軍軍事動態，國軍都有嚴密而即時的掌握，各項包括預警等在內，國防安全上應部署、整備的各項應處措施，也都確實到位，可以保障我國國家安全無虞，請國人放心。

同時，總統府再次呼籲，維持兩岸間的和平穩定、確保人民福祉，是兩岸雙方共同的責任與目標，作為兩岸以及區域間一員，北京當局應當珍惜得來不易的兩岸與區域和平穩定，善盡國際責任，共同為兩岸、區域間的安全與福祉做出貢獻，這才是兩岸人民與國際社會所期待。

其他人也看了這些...

►宣布副手賴清德！蔡英文：唯一目標「贏得勝利守護台灣」

►最強組合「蔡賴配」成軍！賴清德：在民眾期待中看到自己的責任

►蔡英文交付賴清德重要任務：國會過半、全力衝刺立委選情！

更多熱門新聞...

►陳建仁交棒賴清德 答應蔡英文接任「全國競選總部主委」

►「蔡賴配」登場前夕 蔡英文合體賴清德：一定要光復高雄

►蔡英文「英德配」成軍：不讓國民黨見縫插針！對手用語不堪、不懂民主

►比「蔡賴配」更對味的美麗搭配