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韓辦遭打臉無言8秒！女記者是20年前學生「心情蠻複雜」…孫大千回應認了

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記者許力方／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜陷豪宅風波，競選辦公室副執行長孫大千率員15日公布房產個資，指控蔡政府動用國家機器，卻遭現場《壹周刊》洪姓記者打臉，團隊瞬間沉默無言。事後洪女稱心情複雜，當年孫大千在世新大學曾是她的老師；孫稍晚也發文「做老師最開心的一件事，就是看到自己的學生能夠有很好的表現。」

孫大千16日傍晚5時許在臉書上鬆口坦言「必須反省和檢討」，競辦幕僚在查證資料的管道上有疏漏，誤以為不管是電腦紀錄或是印刷紙本都「只能保存5年」，不過公職人員的財產申報內容並非包山包海，通常房產的詳細地址，特別市交易賣出的對象，並不會在申報的資料中，他重申「國家機器介入的痕跡太過明顯」，此案已有許多資料來源被懷疑不單純。

▲▼韓辦遭打臉無言8秒！女記者是20年前學生「心情蠻複雜」…孫大千回應認了。（圖／記者張榮恩攝）

▲▼韓辦遭打臉無言8秒！女記者是20年前學生「心情蠻複雜」…孫大千回應認了。（圖／記者張榮恩攝）

▲打臉韓辦無言8秒！女記者是孫大千20年前學生：心情蠻複雜。（圖／記者張榮恩攝）

孫大千質疑，南港無雙豪宅案的交易市在預售屋期間，因此不會出現在實價登錄系統，韓國瑜夫人李佳芬並沒有和台肥進行任何訴訟，買家資料應不會出現在法院檔案內，「是什麼通天的本領，查出誰是接手的買家呢？」個資遭到外洩。

最後他也開心地說，「20年前教過的學生還記得我。我相信他們不會忘記，我曾經再三強調，媒體要做社會的良心，不能成為政治的打手。」

韓辦15日大動作召開記者會，火力全開反擊豪宅案，不僅一次公布房產個資，更指控「25年前的資料，現在怎麼調得到資料？」「一定是有人餵養」質疑蔡政府國家機器介入操作。未料現場洪姓記者馬上提問打臉，指名申報資料全在監察院《公職人員財產申報專刊》中記載，監察院、國家圖書館都查得到，頓時讓台上韓辦團隊啞口無言，沉默了8秒才趕緊結束話題。

洪姓記者事後透過臉書發文，坦承其實自己心情蠻複雜的，當初報導內文就有交代資料出處，就在韓國瑜任立委的財產申報資料中，在記者會聽到3位政治人物接連說「這份資料他們調不到」時，不知道該憤怒還是悲傷。

此外，洪女聲稱自己是世新畢業的學生，當年曾看著孫大千委員來學校授課，她從事新聞採訪只是一份重複做調查和求證的工作，希望「有對得起老師。」

▼公布房產個資遭打臉，孫大千認了「有疏失」、學生表現好。（圖／記者張榮恩、徐政璿攝）

▲▼韓辦遭打臉無言8秒！女記者是20年前學生「心情蠻複雜」…孫大千回應認了。（圖／記者張榮恩攝）

▲▼韓國瑜房產爭議記者會。（圖／記者徐政璿攝）

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