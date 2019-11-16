退將吳斯懷遭起底！曾教解放軍對抗美軍　不分區「同意票只多2票」尷尬過關

▲退將吳斯懷備受爭議。（圖／記者葉南州攝）



記者柯振中／綜合報導

國民黨不分區立委提名名單曝光後，引起藍營強烈反彈，國民黨緊急調整名單，進行投票。其中，國民黨不分區第4名吳斯懷日前接受陸媒《鳳凰網》採訪，教導解放軍應對美國軍力，還要中方「動作低調」，不要在沒準備好時引起美國、歐洲人恐慌。

吳斯懷位列國民黨不分區立委名單第4名，引起許多藍營人士不滿，甚至有人前往吳斯懷的臉書喊話，希望吳顧及總統、立委選情，主動退出不分區名單。

▼吳斯懷被起底。（圖／記者黃克翔攝）



有網友發現，吳斯懷2016年曾接受陸媒《鳳凰網》的採訪，大談解放軍如何應對美國軍力部署，還要中方「動作無比要謹小慎微」，別在還沒做好準備時，就引起美國人或歐洲人的恐慌，「這個動作必須要很低調，隱而不顯的去做，但是必要。」

國民黨16日召開三中全會，吳斯懷召開前就站在會場入口拜票，進行自我介紹時也得到熱烈掌聲，但開票結果出爐後，獲得的同意票僅比不同意票多出2票，還有1票是無效票數，似乎應證了吳斯懷備受爭議的說法。

國民黨15日召開臨時中常會調整不分區名單，16日召開中央委員會，讓列入名單的34名候選人自我介紹，再由中央委員投票決定，每位中央委員能對34名不分區候選人勾選「同意」或「不同意」。這次出席的中央委員共有189位，若投票時得到95張「不同意」票，不分區資格就會被取消。

▼國民黨不分區立委的投票數，點圖可放大。



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