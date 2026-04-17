非洲夫不工作還外遇！新竹女嫁10年變噩夢　賺錢養家被譏打掃阿姨

▲女嫁非洲男10年賺錢養家還被打。（示意圖／Pexels）

記者劉人豪／新竹報導

新竹女子與非洲波札那共和國的男子結婚後，在台灣住10年，但這段期間都是女子賺錢養家，男子則不顧家事還與多名異性約會調情，稱她為打掃阿姨要求清潔家裡，女子還在家中發現大量使用的保險套，於是訴請離婚，新竹地院判准。

根據判決，新竹女子2015年與波札那國的男子結婚，共同住在台灣已有10年，不過丈夫求職態度消極、工作收入不穩定，家庭經濟仰賴女子支撐，導致承受極大經濟壓力，又丈夫經常借酒裝瘋，以各種緣由情緒勒索、咆哮，還說是外國人要求女子照顧，要求女子為其煮飯洗衣，稱其打掃阿姨，還發現丈夫以交友軟體與多名異性用餐、約會、示愛，雙方關係降至冰點。

女子訴請離婚，審理中丈夫保證會改進並懇求繼續維持婚姻，於是女子決定再給機會撤回該訴。沒想到關係良好僅維持一個月，此後丈夫又經常辱罵、批評女子，限制女子僅能穿著褲裝出門，強迫性行為導致下體撕裂，施以肢體暴力導致門牙、手指、皮膚受傷，開車時常情緒失控而將車停在馬路中央或與他車追逐。

另外丈夫仍未積極尋求穩定工作，要求她應負擔所有家庭開支，且會傳訊息騷擾及跟蹤，或突然出現在她工作地點或即將出發的火車上，另丈夫在婚姻中不斷與其他女性邀約調情，家中發現大量使用的保險套。雙方爭吵不休，丈夫不僅要求她搬出去，更因心情不好拿她出氣，不但反覆推倒還作勢欲毆打，原女子就醫後才知肋骨已骨折。女子身心俱疲且活在恐懼中，再次提離婚之訴。

法院指出，雙方協議分住同棟大樓不同樓層後，丈夫以打電話、按電鈴送早餐等行為騷擾女子，若未接聽其電話會憤怒質問，並強行進入屋內查看有無異性，甚至出言威脅，經聲請核發民事暫時保護令獲准。法院認為丈夫對女子施以肢體暴力、及尾隨等行為，肇雙方感情產生嚴重破綻，自有較高之可歸責性，判准離婚。