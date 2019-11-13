韓國瑜、馬英九嗆能源政策錯誤　蘇貞昌：先問侯友宜同不同意重啟核四

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜宣布和前行政院長張善政，13日針對能源政策與前總統馬英九一起舉行記者會「同框打蔡」。針對韓國瑜和馬英九同聲批評蔡政府能源政策錯誤，行政院長蘇貞昌13日受訪時表示，馬英九主張重啟核四，應該先問問新北市長侯友宜同意還是不同意。

▲韓國瑜、馬英九同框出席「蔡英文錯誤的能源政策記者會」 。（圖／記者屠惠剛攝）

韓國瑜和張善政、馬英九召開記者會，批評民進黨錯誤的能源政策將為國家帶來巨大的經濟損失，台灣每位民眾都將被迫承受電價上漲、物價齊揚的苦果。蔡政府所訂下目標，不僅小英做不到，人民更吃不消。

對此，蘇貞昌13日下午受訪時表示，如此說法不但亂講而且危言聳聽，蔡政府的能源轉型政策，太陽能和綠能已經可以超過核二核三，大有成就，反倒是馬前總統一再主張重啟核四，應該先問新北市長侯友宜同意不同意。

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