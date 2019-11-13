等不到蔡英文承諾！環團吼《礦業法》不修　民進黨要負最大責任

▲環團抗議礦業法遲遲不修。（圖／記者黃國霖攝）



記者許展溢／台北報導

環保團體不停向政府喊快在立法院最後一個會期回應礦業法修法，今（13日）再到立院抗議怒指，截至目前都沒有得到行政院長蘇貞昌、立院院長蘇嘉全正面回應，上週開始調查現任立委是否支持該案，截至12日晚上12點為止，共發出113份問卷，回收25份，只有21份回答願意推動，4份表達尊重黨團意見。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，民進黨立委占本屆國會絕對多數（60.2%），共68人，但多數立委沒回應，僅有林淑芬、尤美女、陳曼麗、王定宇、陳瑩、陳歐珀、江永昌、蘇治芬等8位委員回覆，表示「願意推動霸王礦業法的修法」，占民進黨立委比例12%，另有3位立委（蕭美琴、賴瑞隆、郭正亮）表示「依黨團意見為主」。

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蔡雅瀅說，「修改礦業法」是民進黨政府提出的政見，且尋求連任的總統蔡英文曾兩度公開承諾，要在這屆立委任期內修好礦業法，其中一次是在2017年齊柏林導演逝世後的公開場合，第二次是在今年6月18日立法院第七會期臨時會，但現在卻只有12%回覆願意在這屆任期內推動，比例太低，若本屆無法完成礦業法修法，民進黨必須負起最大責任。

▲環團強調，三年來不斷呼籲，離完成《礦業法》修法只差臨門一腳。（圖／記者黃國霖攝）



地球公民基金會花東山林組主任黃靖庭指出，這屆國會人數最多的在野黨國民黨，立委人數共35人，占本屆立委30%，其中僅有4人（李彥秀、陳學聖、廖國棟、蔣萬安）回覆表達願意推動礦業法，佔國民黨立委比例11%，是所有政黨中表示願意推動修法比率最低的。

台灣人權促進會法務主任王曦提到，原住民立委回覆問卷的狀況，山地、平地共6位原住民立委中，只有民進黨籍陳瑩、國民黨籍廖國棟回覆問卷，表示他們願意推動《礦業法》修法，其他四名立委：高金素梅、孔文吉、鄭天財、簡東明，在記者會之前都沒有做出任何回應。至於其他黨，環境權保障基金會研究員林彥廷表示，礦業法修法，獲親民黨團（李鴻鈞、周陳月霞、陳怡潔）、時代力量黨團（徐永明、黃國昌、鄭秀玲）與無黨籍的立委（林昶佐、洪慈庸、趙正宇）全數支持。

▲環團質疑民進黨要將台灣的礦業帶往什麼方向？（圖／記者黃國霖攝）



環境法律人協會理事長張譽尹認為，從回收立委問卷可以發現，總113席立委中，佔有68席且同時為執政黨的民進黨回覆狀況非常差，甚至有委員無法自主表示意見，必須依附黨團意見，質疑民進黨要將台灣的礦業帶往什麼方向？環團最後強調，這三年來不斷呼籲，離完成《礦業法》修法只差臨門一腳，只有修法才能導正礦業長期霸權的形象，期待執政黨及蘇嘉全趕快啟動礦業修法協商，達成齊柏林礦業修法的心願。