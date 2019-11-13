蔡英文反核是「令人噴飯的笑話」　馬英九：韓國瑜苦民所苦搶救大家

記者黃巈禾／台北報導

國民黨總統大選「韓張配」出爐後，國民黨總統參選人韓國瑜13日下午與前總統馬英九召開記者會，宣示蔡政府錯誤的能源政策，號召知識藍歸隊。馬英九致詞時表示，三年來蔡政府的能源政策是錯誤的，韓國瑜若當選總統，會苦民所苦，搶救大家的未來。

馬英九表示，三年來蔡英文的能源政策是錯誤的，蔡英文若繼續連任，會使國家和人民荷包大失血，但民進黨政府不會告訴大家真相，2017年8月15號，全台灣大停電，蔡政府被迫將二號機恢復運轉，蔡英文上次競選提出「2025非核家園」政見的時候告訴大家，她的能源轉型方案「安全又乾淨」，「在用電持續增加下，台灣也不會缺電」、「不會造成電價上漲」。

馬英九指出，三年多來，蔡英文這三個承諾全部跳票，完全欺騙人民，這次選舉如果連任，還會繼續欺騙下去，民進黨政府錯誤的能源政策，不僅目標難以達成，會使國家與民眾的荷包大失血，每個人都可能受害，但民進黨政府不會告訴大家這個真相。

馬英九提到，蔡英文說不會缺電，但2017年8月15日，全台灣大停電5小時；2018年5、6月間台北市、新北市又發生24次跳電，蔡政府被迫將核二廠二號機恢復運轉，以維持足夠的備轉容量，這證明社會大眾的觀感，蔡政府說不缺電是謊話，台灣沒有核電，就會缺電。

▲韓國瑜、馬英九同框出席「蔡英文錯誤的能源政策記者會」。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

馬英九提及，上個月蔡英文出席活動時說「台灣現在不缺電，是不必爭辯的事實」，但她沒告訴大家，這個「不必爭辯的事實」是因為政府繼續使用核能發電的結果。



馬英九表示，為了能快速廢核，蔡政府在綠能發展上付出了遠高於國際行情的代價，讓外商坐享暴利，預估到2050年時，台灣每年的電力成本將增加2200億元以上，全台每戶都將負擔上萬元的「發電成本」，電價勢必大漲，衝擊民生經濟。

馬英九指出，蔡英文的廢核政策讓發電成本暴增，為了在選舉年製造電價不會上漲的假象，去年以來蔡政府已連續3次刻意違背慣例與專業，凍漲目前電價，等大選後再說，12年前民進黨執政後期為討好選民，刻意凍漲油價，把「到大選後再漲」的問題丟給下一任政府，「使我剛上任就碰到這個油價不能不漲的爛攤子」。

馬英九批評，現在民進黨政府重施故計，把問題丟給下一任政府，台電去年電業虧損已達新台幣140億元，今年光是上半年就虧損297億元，錯誤的能源政策讓國家蒙受重大損失，惡果將由全體納稅人承擔，但民進黨政府不會告訴大家這個真相，三年多來，在付出巨額代價下，綠能發電的成長卻極為緩慢有限，針對不足的電力缺口，蔡政府只好增加火力發電來填補。



馬英九提到，國民黨一向支持綠能發展，台灣兩項主要的綠能與減碳法律─《再生能源發展條例》與《溫室氣體減量及管理法》，都是國民黨執政時制定的，「我們支持綠能，但反對躁進錯誤的政策」，去年11月24日的全民公投已展現「以核養綠減碳」是多數民意所支持的最佳能源轉型方案，也就是「核綠並存」，但蔡政府卻不予理會。

馬英九認為，蔡英文4月27日走上街頭參加反核遊行，公然帶頭踐踏多數民意，這種荒腔走板的「反民主」行徑，是國家元首最壞的示範，「我要在此恭請蔡總統今後不要再談台灣民主了，因為您實在不配再談了！三年前您對民進黨謙卑、謙卑、再謙卑的要求，已經成為一個令人錯愕的謊言與令人噴飯的笑話！」

馬英九還說，蔡總統錯誤的能源政策，就是「三不」─「做不到，吃不消、受不了」─總統做不到，人民吃不消、社會受不了，「韓市長苦民所苦，當選後一定能改正這些缺失與錯誤，我們一起支持他，搶救自己、搶救台灣的未來！」

除了韓國瑜、馬英九之外，能源記者會也邀請前行政院副院長杜紫軍、前吉興工程顧問公司董事長陳立誠、醫師王明鉅發表簡報，地點安排於台大醫院國際會議中心，吸引知識藍歸隊。

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