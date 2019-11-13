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你今天運動了沒？　侯友宜：4年內新建34座「運動新聚點」

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▲▼侯友宜市長擔任「新北運動聚點」一日店長，第一位嘉賓就是愛玩客主持人吳鳳。（圖／新北市體育處提供）

▲ 新北市長侯友宜說，4年內新建34座運動新聚點。（圖／新北市體育處提供）

記者郭世賢／新北報導

你今天運動了沒？以後大家見面時，可用這句話打招呼。新北市長侯友宜13日在市政會議表示，運動是健康的基礎，更是市府「安居樂業」的重要施政目標，未來4年在16座國民運動中心的基礎上，會運用現有空間繼續建構新的「運動聚點」，包括運動天幕、健身中心，初步規畫34座，如果空間許可會再增加，讓運動人口翻倍，達到每4名市民就有1名使用運動場館的目標。

「我們共規劃16座國民運動中心」，侯友宜表示，目前已啟用13座，2019年11月底林口國民運動中心也將營運，2020年還有五股、新店兩座國民運動中心陸續啟用，累積服務近4500萬人次，是全台灣國民運動中心使用率最高的直轄市，達20.4％，也是市民施政滿意度最高的一項。

為了讓更多人享受運動樂趣，養成運動習慣，侯友宜提出全新運動中心2.0計畫，以「新北運動聚點」為品牌，盤點市轄空間全力推廣年輕化、普及化，以及更貼近市民的運動項目。

侯友宜指出，根據教育局調查，體適能中心、韻律教室，以及飛輪運動最受大眾青睞。市府團隊未來4年在16座國民運動中心的基礎上，會繼續善用多餘或公益回饋空間建構運動聚點，包括運動天幕、健身中心，初步已規畫34座，希望達到每4名市民就有1名使用運動場館的目標。

除了都會型的健身中心，市長接著說，偏鄉會找適當的地點蓋運動天幕，這些室外運動空間，可以是提供年輕人打3對3的籃球場，也可以讓老人家風雨無阻、輕輕鬆鬆地找到運動場所。教育局表示，就現有空間，運動天幕可以規劃17座，以偏鄉為主，如果空間許可，會再增加。

侯友宜也提到，所謂的「學校立體化」是指「校園開放」提供社區民眾運動。「不要因噎廢食，因為犯罪問題而封閉校園，可以運用監控等科技設備防患校園被破壞」。侯友宜表示，從小就要教導小朋友正確使用健身器材的觀念，逐漸把健身房概念引進校園，讓學生下雨天也能運動，輕鬆找到適當的運動地點，養成全民運動習慣。

教育局長張明文說，有別於國民運動中心的「新建築」、「大量體」等特色，「新北運動聚點」利用市府餘裕空間、公益捐贈空間或新建工程共構，於都會型設置，是屬於100至300坪的健身中心，將透過公私合作，繼續規劃民眾使用率最高的健身房、韻律教室及飛輪教室為核心，更能深入社區。

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