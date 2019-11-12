不滿太陽花國賠！數百退警攀拒馬揚言攻佔行政院　政院：尊重意見表達

▲退警總會前往地方法院抗議。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者蔣婕妤／台北報導

2014年太陽花學運期間，台北市警方在3月24日於行政院強制驅離，導致150多名警察及民眾受傷，經義務律師團及司改會協助下，30位受傷民眾向台北市政府警察局，請求國賠1006萬餘元，之後有7人撤告，北院10月30日判賠14人110萬餘元。部分警界人士不滿判決，12日由退警協會號召抗爭，下午五點數百抗議民眾抵達政院，攀上拒馬揚言攻佔行政院，過程中一度有民眾情緒激動暈倒送醫。

太陽花國賠案引發部分警界人士不滿，中華民國退警總會12日下午號召動員前往台北地院前遞交陳情，並一路步行至行政院抗議。台北市警局11日指出，退行協會申請的這場陳抗活動並未獲准、北市警方目前已派員針對遊行隊伍行經路線周遭包含立法院、行政院、警政署架設鐵護欄，並預估將動員超過500名警力投入活動維安。

曾任警政署督察組長、現任中華民國退休警察人員協會總會總會長的耿繼文表示，這次判決太離譜，不只警察不服、有是非觀念的國人也不服，退警步盟漠視政治糟蹋警察，強調當天除了遊行訴求外，退警屆時也將呼應內政部長徐國勇日前「口罩說」言論，將戴口罩現身抗議，並強調若有成員抗爭受傷，就比照太陽花學運判例聲請國賠。

12日傍晚近五點鐘，數百名退警、警界人士抵達行政院大門前抗議，怒嗆「蔡英文下台、蘇貞昌道歉」。呼喊口號後，抗議群眾揚言攻佔政院，有3名民眾一度攀上拒馬，但隨即遭到警方阻止，過程中有一位女子因為情緒激動暈倒，在警方護送下送醫。

抗議行動約進行30分鐘，在總指揮宣布活動結束後解散群眾。抗爭過程還算和平，退警僅象徵性攀爬拒馬，警方則不斷呼籲，「學長請小心！不要攀爬拒馬！」最後，抗議方雖向現場警方致意辛苦了，不過還是留下一句，「我覺得你們不夠尊敬學長！」

針對這次抗爭，政院發言人Kolas Yotaka 回應，「尊重多元意見的表達。」行政院長蘇貞昌則在月初受訪時表示，「這件事給政府最大的啟示就是主政者一定要解民怨、會做事，當一個政府不理人民，民怨積到人民來反對你的時候，那是無法抗禦的，政府更應該謙卑面對。」他強調，案子如果進入司法程序，台灣是法制國家，尊重司法，上訴與否也是司法程序的一部分，由主辦部會或主政單位就整個判決做研判，「我們都尊重」。

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