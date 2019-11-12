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太陽花國賠案不上訴？　柯文哲：怕變成判例

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▲▼柯文哲市議會總質詢-柯文哲。（圖／記者周宸亘攝）

▲柯文哲出席市議會總質詢。（圖／記者周宸亘攝）

記者楊亞璇／台北報導

太陽花學運國賠案日前宣判，北市警應賠償受傷學生111萬565元，引發基層員警不滿。台北市長柯文哲12日表示，如果大家都不要追究，就解決掉，問題是對警方來講，後面還有十幾個案子，警察局的態度是，怕這個變成案例。

苗博雅指出，根據判決結果，25個原告提出告訴，最後獲賠的只有10人，全部人請求800多萬賠償，最後法院判全部10人賠償金額為110萬，法院有很嚴格審查原告的主張。

苗博雅舉例，有人視力減損不可回復，獲賠20萬，多處挫傷、受傷、頭皮六公分撕裂傷、眼皮淺層撕裂、肋骨骨折等，這些傷勢嚴重不嚴重？柯文哲說，他是看重病看慣了，不要問他的標準。

柯文哲表示，他一直很想讓歷史事件早日結束，可是雙方角力下怎麼辦，如果大家都不要追究，就解決掉，問題是對警方來講後面還有十幾個案子，警察局的態度是，怕這個變成案例。

苗博雅說，法院認為當天強制驅離是符合比例原則，不應該脫離驅離目的，有報復、洩憤等攻擊行為，柯文哲表示，他同意。

苗博雅指出，如果被打到有那樣的傷勢，最後被判賠十萬，不是說破皮瘀青就有十萬，不會有人要給警察打，告警察賺錢。

對於陳抗事件處理，警察局長陳嘉昌認為，需要經過警告、勸導，無效時採取必要措施；台灣警察在集會遊行處理，是用集團式的方式，不會讓一個員警攜帶攻擊性武器，連辣椒水都不能帶，行前教育有再三耳提面命，警棍也只是防禦性的。

陳嘉昌說，現場有前後關係，需要看畫面研究深入檢討，是不是合適。苗博雅質疑，警察機關沒有規範各種警械使用時機，要求警察局在3個月內提出台北市集會遊行群眾活動警察強制力使用準則，以及各種警械使用時機，陳嘉昌回應，「這沒有問題」。

另外，苗博雅要求，若決定要上訴，應上網公布上訴理由，供社會大眾公評，陳嘉昌表示，需要跟律師研究。

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