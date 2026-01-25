　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北市租屋處離奇命案！26歲女遭「窗簾綑綁」口吐白沫亡　男友送辦

▲租屋處窗簾綑綁女友身亡，警查出情侶吸毒開趴釀悲劇。（圖／記者張君豪翻攝）

▲租屋處窗簾綑綁女友身亡，警查出情侶吸毒開趴釀悲劇。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪、閔文昱／台北報導

台北市中山區去年11月19日晚間發生一起租屋處死亡案件，一名洪姓女子被發現倒臥屋內地板，生前曾遭窗簾繩綑綁手部，送醫後不治。警方進一步調查，在現場查獲大量毒品，釐清為情侶共同吸毒引發意外猝死，洪女男友林姓男子則因涉毒品罪嫌遭移送偵辦。

警方指出，案發當晚10時許，中山分局建國派出所接獲房東報案，稱租屋處疑似有房客糾紛。員警到場後，房東表示林男通報其女友昏迷，警方察覺有異立即進入屋內查看，發現洪女倒臥地板、疑似已無生命跡象，隨即通報119送醫搶救，惟仍宣告不治。

▲租屋處窗簾綑綁女友身亡，警查出情侶吸毒開趴釀悲劇。（圖／記者張君豪翻攝）

▲現場搜出大量毒品。

現場搜出19包毒咖啡包　K菸散落屋內

警方隨後帶同林男回到租屋處釐清狀況時，在垃圾桶內發現19包毒品咖啡包殘渣袋，另在桌面及廁所發現4支疑似摻有第三級毒品愷他命的香菸（K菸）。經檢驗，毒品咖啡包呈第二級毒品安非他命陽性反應，K菸則驗出愷他命成分，警方依法全數扣押，並當場將林男逮捕。

男稱女友藥物反應抽搐　用窗簾固定手腳

警方調查，林男供稱，當晚他與洪女在租屋處內吸食多種毒品、飲酒作樂，期間洪女疑似出現藥物過激反應，突然休克、抽搐並口吐白沫。由於洪女身體不斷顫抖，林男擔心她受傷，才會以窗簾繩綑綁其手部固定，未料仍釀成憾事。

洪女送醫後經法醫相驗，判定死因為「多重藥物反應引發器官衰竭」。

▲租屋處窗簾綑綁女友身亡，警查出情侶吸毒開趴釀悲劇。（圖／記者張君豪翻攝）

▲林男因持有、吸食毒品罪嫌依法移送偵辦。（圖／記者張君豪翻攝）

檢警認定共同吸毒釀禍　未追究過失致死

檢警進一步釐清，洪女與林男為男女朋友關係，兩人皆從事酒店相關工作，林男為中山區酒店少爺，洪女為酒店小姐，並無外界所傳的演藝或網紅背景。檢方認定本案為雙方共同吸食毒品引發的意外猝死，難以要求林男單獨承擔刑責，因此未追究其過失致死或殺人責任，但林男仍因持有、吸食毒品罪嫌依法移送偵辦。

中山分局強調，毒品對身心健康及社會安全危害甚鉅，呼籲民眾切勿以身試法，警方也將持續強力查緝毒品犯罪，防堵類似憾事再度發生。

01/23 全台詐欺最新數據

機車路邊怠速　警上前關心揪出毒駕

機車路邊怠速　警上前關心揪出毒駕

澎湖縣馬公市澎22鄉道24日一名楊姓男子將機車停在路旁怠速，警方上前關心是否需要協助，竟發現楊男車廂藏有疑似毒品相關的違禁品，經對楊男實施毒品唾液快篩，結果呈陽性反應，隨即將他依不能安全駕駛（毒駕）公共危險罪嫌送辦。

霍諾德爬台北101！她謝謝Netflix　原因爆共鳴

霍諾德爬台北101！她謝謝Netflix　原因爆共鳴

北市大安區補習班廚房凌晨火警　4人嗆傷送醫

北市大安區補習班廚房凌晨火警　4人嗆傷送醫

台北生活成本「超越東京」

台北生活成本「超越東京」

2港男來台當車手藏身北市東區飯店　警查獲50張金融卡

2港男來台當車手藏身北市東區飯店　警查獲50張金融卡

