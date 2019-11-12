太陽花驅離判國賠！退警集結討尊嚴　周錫瑋痛批：錯誤判決

▲太陽花國賠案，退警集結討尊嚴。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑、邱中岳、莊智勝／台北報導

太陽花學運驅離一案遭台北地院判國賠百萬餘元，中華民國退警總會會場耿繼文12日下午號召退警到北院抗議，前台北縣長周錫瑋也現身力挺，痛批這樁國賠案是錯誤判決，同時嚴厲譴責蔡英文政府，「居然對當時太陽花學運違法暴民撤告，請司法界人士、檢調單位、大法官重視中華民國憲法！」

2014年太陽花學問期間發生群眾攻佔行政院事件，台北市警方執行驅離時，爆發流血衝突，導致150多名警察、民眾受傷，經義務律師團及司改會協助下，30名受傷民眾向台北市政府警察局求償國賠1006萬餘元；北院10月30日一審判決出爐，判賠其中14人共110萬餘元。結果曝光後立即引起退警不滿，並號召12日下午動員，稱要仿效太陽花「攻佔政院」。

▲周錫瑋上台聲援，痛批太陽花國賠案是錯誤判決。（圖／記者黃彥傑攝）

周錫瑋稍早到場聲援退警，直指太陽花國賠一案的判決，「是所有民主國家裡、有司法正義公平的判決中，最錯誤的一個！」周錫瑋同時譴責蔡政府，「居然對當時太陽花學運違法暴民撤告，請司法界人士、檢調單位、大法官重視中華民國憲法！」

國民黨籍立委林郁方也表示，警察替政府維持秩序、做出正確的事情，但事後卻得面臨被告、被起訴、甚至還要賠錢的情況，「我向你們表達致敬！」林郁方坦言，自己曾在大安警友會擔任主任好幾年，對於警察同仁工作的繁重、危險全都看在眼裡，「一個國家如果沒有警察，一定會天下大亂；政府如果不力挺警察，反而站在對立面，去為佔領行政院、立法院那群人講話，這也是很奇怪的一個國家！」

▲林郁方認為，政府不挺警察，卻反而站在對立面，相當奇怪。（圖／記者邱中岳攝）

退役中將吳斯懷向蔡政府喊話，一路走來見到總統府、行政院都是鐵絲網、拒馬、柵欄，但這些攔得住人民、攔不住民心，「為什麼蔡英文一上台，林泉馬上撤除政府對太陽花群眾的告訴？而不去要求這些人對警察撤告？拖到現在判國賠，將所有警察尊嚴、榮譽置於何地？支持民進黨，幹什麼都可以；不聽民進黨的話，你幹什麼都犯法！」

▲現場民眾手舉標語聲援退警。（圖／記者黃彥傑攝）

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