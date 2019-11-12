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惡意造謠！網瞎傳「護航小英」　中選會嚴正澄清：勿以訛傳訛、重者依法處理

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▲蔡英文。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲蔡英文。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

中選會日前才針對網路假訊息發出聲明澄清，不過，假訊息卻還是不斷。中選會12日表示，近日網路持續出現「全民要緊盯中選會出奧步，不然李進勇不會公正開票」等不實消息，中選會予以嚴正澄清，也請民眾勿再以訛傳訛。

中選會表示，近日網傳「中選會又在搞鬼嗎？沒有投票經驗者卻可監票？」、「中選會現在又訂製小英學歷特別條款」、「李進勇現在修規定護航辣台妹學歷」、「全民要緊盯中選會出奧步，不然李進勇不會公正開票」、「黃士修嗆卓榮泰和羅文嘉直接到中選會盯場，駁回核電延役公投案」等，均為不實訊息。中選會予以嚴正澄清，也請民眾勿再以訛傳訛。

中選會解釋，公投法規定年滿18歲者就可以投公投票，去年立法院即建請中選會將選務人員含監察人員的年齡門檻調降為18歲，以鼓勵年輕人積極參與選務。依此建議，中選會經該會委員會審議通過將投票所、開票所管理員及監察員年齡限制由20歲調降為18歲，並發布投票所、開票所管理員、監察員及警衛人員之年齡限制調降為18歲之函釋，且亦擬具投票所開票所監察員推薦及服務規則之修正並經法定程序發布在案，並無網傳「中選會又在搞鬼嗎？沒有投票經驗者卻可監票？」之疑慮。

針對網傳護航蔡英文學歷，中選會詳盡說明，強調相關規定並非係現在才有之規定，故網傳「中選會現在又訂製小英學歷特別條款」、「李進勇現在修規定護航辣台妹學歷」等均為不實訊息。

此外，網傳「全民要緊盯中選會出奧步，不然李進勇不會公正開票」、「黃士修嗆卓榮泰和羅文嘉直接到中選會盯場，駁回核電延役公投案」等，亦屬不實訊息，中選會一併澄清。

中選會呼籲民眾，遇有不實訊息時切勿再次傳播，更不可任意捏造不實訊息，「此類不實訊息，中選會已有事證者除會函送刑事警察局查緝假訊息專案小組依法處理外，也特別呼籲民眾遇有此類不實訊息時，切勿予以聽信及轉傳，更不可任意捏造不實訊息，否則除造成社會秩序之恐慌不安外，也有侮辱公署罪或加重誹謗罪之虞，輕則將依社會秩序維護法規定處以行政罰鍰，重則觸犯刑事法律也須負起刑事責任，實不可不慎！」

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