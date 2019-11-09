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韓國瑜點名台肥、國稅局外洩個資　蔡英文：要公權力調查要有證據！

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記者蔣婕妤／台北報導

針對身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜公開指控國稅局洩露相關個資。財政部長蘇建榮8日罕見用「強烈的字眼」回擊指出，請韓市長（韓國瑜）不要「無的放矢」，沒有任何證據就隨意指控盡忠職守、遵守法令的國稅局同仁，這不僅是汙衊，更抺煞文官體系長期行政中立的努力。總統蔡英文9日受訪時也強調，韓國瑜指控必須有證據，如果沒有恐怕會浪費公權力。

▲蔡英文出席「第一銀行120周年慶祝運動大會」。（圖／記者呂佳賢攝）

▲蔡英文出席「第一銀行120周年慶祝運動大會」。（圖／記者呂佳賢攝）

韓國瑜被周刊爆出失業還買7200萬元豪宅。不過，韓國瑜方面卻不滿其買房個資外洩，質疑是國家機器介入。韓國瑜7日在臉書指出，八年前韓國瑜與妻子皆非公職人員，無財產申報之義務，合約權利轉讓情事完全合法，僅國稅局與當時建商知悉交易資訊，其中個資部份並未公開，在政府大力推動個資保護之際，週刊竟然能夠取得個資，且未經求證逕行報導，韓國瑜強烈質疑洩漏交易資訊者的背後動機。

對於韓國瑜點名台肥、國稅局。蔡英文9日受訪時表，被韓國瑜點名了幾個機關，都有回應說明，「我是覺得韓市長在事情發生以後都有一個貫性，用國家機器來掩蓋他很多受到爭議的事情。」

蔡英文強調，重點還是韓國瑜應該要把他受到人民質疑得事情說清楚。至於韓國瑜說自己聰明不該怪受害者，「聰不聰明不是重要的事情，國家機關發動公權力調查，必須有相當證據、合理懷疑，如果沒有，就是濫用公權力和國家資源，所以這個是很基本的觀念，任何從事公職的人，都要有基本的觀念。」

總統府發言人丁允恭補充說明，「如果韓國瑜真的主張他的個資外洩，還是一樣，請他說清楚，他哪一項受到法律所保障的個資，受到了不法的侵害，然後檢具相關的證據，依照法定的程序，向檢警提出檢舉，相關的機關一定會依法進行偵辦。」

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