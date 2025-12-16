　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文組讀書會　「大罷免大失敗」後一件事看不下去

本刊掌握，綠營大罷免慘敗，是促使蔡英文籌組公共政策讀書會的關鍵動機。圖為罷免投票後，蔡英文（左）赴總統官邸，替賴清德（中）、蕭美琴（右）打氣。（翻攝蔡英文臉書）

▲本刊掌握，綠營大罷免慘敗，是促使蔡英文籌組公共政策讀書會的關鍵動機。圖為罷免投票後，蔡英文（左）赴總統官邸，替賴清德（中）、蕭美琴（右）打氣。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊掌握，卸任逾一年半的前總統蔡英文，已在健保署內的卸任辦公室低調運作「準智庫級」公共政策讀書會數月。事實上，各國元首卸任後，成立基金會或智庫大有人在，但多半把關注聚焦在特定環境、慈善議題，以美國為例，卡特卸任後成立卡特中心（Carter Center），致力推動民主化發展全球醫療及城市振興等合作計畫以對抗疾病、飢餓、貧窮、爭端及壓迫；小布希則成立智庫形式的布希研究所（George W. Bush Institute）；柯林頓卸任後則以全球慈善為名創立柯林頓基金會。而前總統蔡英文卸任後動念籌組讀書會的關鍵，卻是有感於大罷免運動失利後的國內政局。

本刊掌握，蔡英文卸任後，從公開活動乃至於個人臉書發言，原本只聚焦在國際外交議題及國際網絡的合作，包括出訪歐洲國家，或規劃與國外機構的合作策略，共同舉辦論壇或研討會或專案協作等，但民進黨7月底歷經首波大罷免慘敗後，綠營不少人私下陸續向英表達憂心，直指當前政府面臨朝小野大局面，朝野互動陷入僵局，政務推動更困難重重，在朝野政治攻防極度對立的情勢下，公共政策討論空間已遭壓縮，這讓原本不打算碰內政問題的蔡英文，決定帶頭盤整過去執政8年的政策路線及檢討，並率各領域專家替下一階段的台灣共謀解方。

蔡英文多次發文談內政，引發政壇揣想是否劍指賴清德？但黨內知情人士透露，蔡曾經多次向友人及來訪的黨公職強調，她卸任之後，不能、也不會去「指點江山」，對於當前政治紛擾更無意介入，但除了「選舉政治」之外，須有一組人持續帶領討論公共政策。

該人士說，蔡英文認為，包含她在內的團隊，因為有過執政經驗，可以嘗試協助引動社會討論並凝聚共識，一方面重新檢視過去執政的路線及政策，哪些是成果、又有哪裡做得不夠？另也針對台灣未來將面臨的重大課題及挑戰，帶動社會討論並找出可行方針。


更多鏡週刊報導
小英運籌讀書會3／數度談內政定調綠色執政路線　黨內操盤手直曝小英起心動念關鍵
小英運籌讀書會／前政務官入列如國際智庫規模　蔡英文低調運籌總統級讀書會
小英運籌讀書會1／分組頻繁開會聚焦3領域　小英讀書會大咖成員曝光

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
386 2 3665 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
安心亞耶誕城開唱　酸民嫌「40歲還在呼呼」秒被打臉
第二個「大谷翔平」不再有！　日職名將揭關鍵原因
川普關稅藏漏洞！　台灣42％商品豁免
台積電老公常睡死！女醫師無奈扛家　網戳破盲點
22歲「美女棋士」無敵側臉爆紅！　泳裝曝光全露背
美媒預測林維恩2029大聯盟輪值！評運動家新秀第4　球探報告
高虹安二審判決今出爐！　涉詐「11萬助理費」判7年4月停職中

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

時力成立2026選對會　目標議員席次翻倍、竹竹苗組議會黨團

中國制裁日本「挺台退將」　矢板明夫示警：代價很沉重

鴻璋茶葉負責人自曝：斜槓開掛　得標國防部標案

軍火得標商「雨後春筍」般出現　名嘴曝貓膩牽扯2026

蔡英文組讀書會　「大罷免大失敗」後一件事看不下去

台灣泳將葉豐源亞帕青掃4金　目標放眼明年亞帕運

蔡英文組「讀書會」成員全大咖！　目的曝光

卓榮泰不副署財劃法　公務員恐變「夾心餅乾」被告瀆職

李登輝先知？昔談「增軍費」反問1句話　24年後無違和

卓榮泰不副署還嗆可倒閣　他揭未來3劇本：哪一種民進黨都贏麻了

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

時力成立2026選對會　目標議員席次翻倍、竹竹苗組議會黨團

中國制裁日本「挺台退將」　矢板明夫示警：代價很沉重

鴻璋茶葉負責人自曝：斜槓開掛　得標國防部標案

軍火得標商「雨後春筍」般出現　名嘴曝貓膩牽扯2026

蔡英文組讀書會　「大罷免大失敗」後一件事看不下去

台灣泳將葉豐源亞帕青掃4金　目標放眼明年亞帕運

蔡英文組「讀書會」成員全大咖！　目的曝光

卓榮泰不副署財劃法　公務員恐變「夾心餅乾」被告瀆職

李登輝先知？昔談「增軍費」反問1句話　24年後無違和

卓榮泰不副署還嗆可倒閣　他揭未來3劇本：哪一種民進黨都贏麻了

時力成立2026選對會　目標議員席次翻倍、竹竹苗組議會黨團

北海道地震警報解除？專家示警風險未除　3種可能情境曝光

那斯達克推動「全天候交易」！　最快實施時間曝光

曾率遊騎兵封王、美聯冠軍賽MVP　賈西亞千萬美元轉戰費城人

緊急電話竟打不通？蘋果證實澳洲部分舊款iPhone出現重大故障

北部軍醫院爆醜聞！醫檢師假好心舒緩按摩　竟出手摸病患私處

安心亞耶誕城開唱　酸民嫌「40歲還在呼呼」秒被打臉

獨／婚前寫好「家暴罰百萬」仍被打　法官認契約有效但判賠30萬

水壺「一摸滑滑的」只用水沖不夠！醫：增加腹瀉機會

怎麼輸？小葛雷諾參戰WBC　多明尼加「銀河系軍團」曝光

酸民留言「我不喜歡你」　朱孝天回嗆：你算老幾？

政治熱門新聞

影／賴清德向國人發表談話全文　怒轟立法濫權、在野獨裁

李登輝昔談「增軍費」直言1句話　24年後無違和

卓榮泰不副署　他揭未來3劇本民進黨都贏

賴卓犯民主2鐵律　蔡正元籲在野彈劾總統

行政院不副署變最大贏家　林濁水：太怪了

分析／卓榮泰不副署後只剩3套劇本　結果都是僵局

蔡英文組讀書會　「大罷免大失敗」後一件事看不下去

蔡英文組「讀書會」成員全大咖！　目的曝光

卓榮泰不副署　公務員恐變「夾心餅乾」被告瀆職

行政立法相互制衡而非單向掣肘　張惇涵：制衡機制就在憲法裡

中國制裁挺台退將　矢板明夫示警「代價很沉重」

統一讓台北達二線城市水準？陳揮文反問一句酸爆

鴻璋茶葉負責人自曝：斜槓開掛　得標國防部標案

支持政院不副署決定！　民進黨團：若解散國會奉陪到底

更多熱門

相關新聞

黃國昌被爆傳產大亨金援近億　「有求必應如土地公」

黃國昌被爆傳產大亨金援近億　「有求必應如土地公」

12月11日，台北地檢署鴨子划水偵辦黃國昌涉貪等不法，首度以被告身分約談前中央社記者謝幸恩，訊後將她無保請回。黃國昌砲轟台灣司法墮落，卻依舊未對藉人頭公司拿錢辦事涉收賄，以及指揮狗仔跟監政敵等爭議做出說明，謝幸恩甚至事後在臉書發文，強調沒有配合檢察官的要求，似乎暗示她沒有供出對黃不利的證詞。雖然謝的供述避重就輕，但並不能改變黃國昌作為狗仔大本營、凱思國際實際負責人的事實。

黃國昌涉貪大破口！　台派金主承認匯款1000萬

黃國昌涉貪大破口！　台派金主承認匯款1000萬

小偉出手了？控館長逼「X館嫂」涉霸凌　新北勞工局證實接獲申訴

小偉出手了？控館長逼「X館嫂」涉霸凌　新北勞工局證實接獲申訴

「蛋殼區風險引爆」2026恐現鑑價斷層　買屋避2大陷阱

「蛋殼區風險引爆」2026恐現鑑價斷層　買屋避2大陷阱

「房市骨折」　建設董事長：全世界沒人這樣硬幹

「房市骨折」　建設董事長：全世界沒人這樣硬幹

關鍵字：

鏡週刊蔡英文

讀者迴響

熱門新聞

全台有雨！　連下2天時間曝

黃國昌涉貪大破口！　台派金主承認匯款1000萬

iPhone鬧鐘自動靜音　這功能快關掉

全台下2天！　轉雨時間曝

爸50歲就退休「領超過3000萬退休金」！他謝藍白選民

獨／邱薡荿狂拍557部SM　「6女拘禁7天」燒掉千萬

22歲「美女棋士」無敵側臉爆紅！　泳裝曝光全露背

男大生「下面長凸凸東西」衝診間　醫笑：大自然禮物

爆偷吃已婚富商「Dora證實離開樂天」

蝦皮智取店變多了！網卻點出1問題

高虹安二審判決今出爐！　涉詐「11萬助理費」判7年4月

今晨9.1℃！　明變天「全台有雨」時間曝

滑IG「突來一顆閃光彈」秒炸裂！萬人喊關掉：一律封鎖

指鹿為馬的憲法論證　駁「立法權不能增預算、支持不副署」錯誤說法

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

更多

最夯影音

更多
卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面