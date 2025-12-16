歐客佬咖啡涉詐騙！　「藝伎教父」跨海控訴

▲Willem J. Boot 跨海指控台灣咖啡商歐客佬詐騙。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台灣精品咖啡巨頭「歐客佬」深陷品牌創立20年來誠信危機。素有「藝伎教父」之稱的巴拿馬 Finca Sophia 莊園主 Willem J. Boot，近日跨海公開控訴歐客佬及其上游「黑金咖啡」涉嫌詐欺，指控歐客佬從未取得供貨，竟兩度冒用世界冠軍莊園名義販售咖啡豆。儘管歐客佬最初辯稱為「行政疏失」導致標籤誤植，但因兩者價差懸殊，說詞難以服眾。這起爭議不僅引發消費者怒火，台中地檢署已分案朝詐欺取財方向偵辦，面對鐵證如山的國際指控，歐客佬雖最終道歉並下架產品，但這場橫跨太平洋的醜聞已對其商譽造成毀滅性打擊。

遠在巴拿馬的莊園主Willem J. Boot，上個月底卻在網路平台怒火全開，直指台灣的「BLACK GOLD」和「OKLAO COFFEE ROASTERS」兩家關係企業，在從未向莊園或其合作夥伴採購任何生豆的情況下，卻於2023年與2025年兩度以「Finca Sophia」名義行銷與販售產品。

Boot措辭極為強硬，他憤怒地表示：「他們的行為並非個案，雖曾多次警告，但欺詐商業行為似乎已根深蒂固地融入了他們的商業模式。」這番重磅指控，瞬間點燃台灣咖啡圈戰火。

▲Willem J. Boot第二次貼文指控歐客佬。

面對國際「藝伎教父」的公開點名，歐客佬一開始回應是極力切割，將爭議定調為「行政疏失」。歐客佬在第一次回應中辯稱，是因為「內部行政作業疏忽」，將同一個莊園主旗下的另一支豆子「Finca La Cabra」（山羊莊園）藝伎咖啡，誤植成「Finca Sophia」（索菲亞莊園）藝伎咖啡。雖然標示錯誤，但強調產品本身仍是正統巴拿馬藝伎，並貼出採購Finca La Cabra豆子的轉帳單、進口報單等證明，企圖證明「非假豆」。

但此說法徹底激怒Willem J. Boot，他於6日以莊園名義發出更嚴厲的正式聲明，駁斥「行政疏失」論調，直接定性為「不當代表（misrepresentation）」的侵權行為。Boot更指出，黑金咖啡在2023年曾有錯誤標示的紀錄，近期歐客佬今年台灣國際咖啡展上再次使用「Finca Sophia」品牌進行展示和銷售，直到莊園介入後才被迫下架。



