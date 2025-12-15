卓揆不副署財劃新法　南投縣長許淑華：請勿與立法院對立

▲行政院長卓榮泰宣布不副署、不執行立法院通過之《財政收支劃分法》修正案。（圖／記者徐文彬攝）

記者高堂堯／南投報導

行政院長卓榮泰今天宣布，確定不執行新版《財政收支劃分法》再次修正案，令地方縣市深感憂慮；南投縣長許淑華指出，縣政府已依新法預期財源編列明年度預算，將相關建設及福利項目納入其中，如今不但原預期增加統籌分配稅款144億元無法到位，加上中央先前通知各部會減少補助，造成雙重衝擊。

許淑華15日針對立法院通過之《財政收支劃分法》修正案，及其後續執行爭議發表看法，表示新版法案通過後，南投縣預計統籌分配稅款較以往大幅增加，即使扣除中央調整一般性補助款及各部會專案補助後，實際淨增金額不到10億元，但仍對地方財政有所助益；縣政府原規劃在今年清償債務後，利用增加財源推動社會福利政策及地方建設，包括基層基礎設施改善等，若中央不予執行，等同地方失去原本預期增加一般性補助款的財源，還遭扣減原有補助。

▲南投縣長許淑華針對《財政收支劃分法》修正案及其後續執行爭議發表看法。（圖／南投縣政府提供）

許淑華進一步說明，目前中央在地方配合款比例亦有調整趨勢，例如生活圈道路補助以往達81%，未來可能依不明比例大幅下降；由於預算穩定性不足，難以預測中央撥款金額，進而影響地方各項政策規劃及執行，增加施政困難度。

許淑華呼籲，現階段國會呈現「朝小野大」態勢，若行政院採取對抗態度、與立法院對立，不但無助整體預算執行，更影響地方政府民生建設及福利推動；總統賴清德既已表達希望院會間進行調節，卓榮泰亦應與立法院多加溝通。

許淑華強調，南投縣政府目前將盡力調節財政狀況，不會因中央變動而影響對縣民承諾之政策執行，例如65歲以上長者健保費由縣府負擔等福利，仍將依預算如期推動，也不希望再度舉債，將優先維持施政穩定性，同時將極力向立法院爭取，確保行政院如實、如期撥補預算給地方，讓地方政府能安心推動建設，並持續關注後續發展、與其他縣市共同向中央表達訴求，維護地方財政自主及施政穩定。