習近平國師喊統一「讓台北達二線城市水準」　陳揮文反問一句酸爆

▲習近平「國師」張維為喊話，統一後10年內可讓台北達到中國二線城市水準。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

有習近平「國師」之稱的上海復旦大學中國研究院院長張維為，9日公開談論對台政策時，稱「統一後10年內讓台北達到中國二線城市水平、15年達到上海水平」。對此，政治評論員陳揮文反問，「大陸的政治、民主、人權、言論自由、新聞自由，哪一年才能達到台灣的水平？」

陳揮文14日在臉書發文表示，大陸二線城市是什麼水準？他不知道，他只知道，「在民主、人權、自由這些方方面面，大陸還有很多很多，必須進步改革開放。」

針對張維為稱「統一後10年讓台北達中國二線城市水平」，陳揮文說他真心想請問，「大陸的政治、民主、人權、言論自由、新聞自由，哪一年才能達到台灣的水平？」還在文中標註「大陸加油」、「習近平勇敢一點」。

▲上海復旦大學中國研究院院長張維為。（圖／翻攝微博）

張維為近日在節目《這就是中國》上表示，中國電視劇在台灣很熱門，中國的APP小紅書、抖音在台灣也相當受歡迎，「這背後就是中國文化對台灣的影響，輻射力更大，一旦統一後，這個治理有中國文化作為根基，要容易得多」。

張維為公開建議兩岸關係的研究人員們，宣傳傳播可以稍微靈活一點，講點生動的東西，比方說，「我們現在就可以開始幫你們編制五年規劃，統一後5年到10年，使台北基礎設施達到中國二線城市水平，再用15年達到上海的水平，這就很了不起了，接著20年達到世界一流水平。」