台南新營民宅氣爆！屋主全身49%二度灼傷　波及10戶、3車受損

記者林東良、閔文昱／台南報導

台南市新營區文化街今（15）日晚間8時左右發生氣爆意外，一棟透天民宅疑因屋主煮食不慎，使用4公斤桶裝液化石油氣時引發爆炸，造成屋主及一名路過民眾受傷，現場波及周遭10戶住宅及3輛汽車。

台南市消防局表示，接獲報案後立即派遣新營分隊等8輛消防車、19名人員趕赴現場，並通報警方、區公所、瓦斯公司、台電及環保局等單位協助。消防人員抵達時，現場已無明火，但一樓早餐店鐵捲門、招牌及雜物被炸飛，街道滿布碎玻璃，燃燒面積初估約10平方公尺，情況驚人。

▲台南新營民宅晚間驚傳氣爆。（圖／記者林東良翻攝，下同）

受傷的屋主為約60歲男性，臉部、前胸、雙大小腿及右前臂約49%二度燒燙傷，意識清楚，已送往永康奇美醫院治療。另一名46歲路過的機車騎士，臉部及手腳遭碎玻璃割傷，亦意識清楚，送往柳營奇美醫院救治。兩人暫無生命危險。

消防局初步調查，事故疑似因屋主煮食不慎所致，使用桶裝瓦斯時發生氣爆，但確切原因仍需火調科進一步鑑識確認。現場波及住宅包括中山路272至278號、文化街2之3至3之1號及5、7號，三輛汽車也受損。消防單位已拉起封鎖線並持續進行善後處理，提醒民眾使用瓦斯設備務必注意安全。

台南市長黃偉哲表示，消防與警察人員已到場處理，現場已安全，呼籲民眾勿靠近災區，並注意家庭瓦斯使用安全，避免類似意外再次發生。