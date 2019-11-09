蔡英文批韓國瑜：慣性用「國家機器」掩蓋受到爭議的事

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜遭週刊爆料花7200萬買豪宅，疑有炒房之嫌，使他7日在臉書發出4點聲明，不滿當時他與妻子皆非公職人員，無財產申報之義務，其買房個資外洩，質疑是國家機器介入。總統蔡英文9日受訪時回應，韓國瑜應該要回應人民質疑，批評他面對爭議慣性用「國家機器」說掩蓋。

對於韓國瑜點名台肥、國稅局。蔡英文9日受訪時表，被韓國瑜點名了幾個機關，都有回應說明，「我是覺得韓市長在事情發生以後都有一個貫性，用國家機器來掩蓋他很多受到爭議的事情。」

蔡英文強調，重點還是韓國瑜應該要把他受到人民質疑得事情說清楚，「國家機關發動公權力調查，必須有相當證據、合理懷疑，如果沒有，就是濫用公權力和國家資源，所以這個是很基本的觀念，任何從事公職的人，都要有基本的觀念。」

總統府發言人丁允恭補充說明，「如果韓國瑜真的主張他的個資外洩，還是一樣，請他說清楚，他哪一項受到法律所保障的個資，受到了不法的侵害，然後檢具相關的證據，依照法定的程序，向檢警提出檢舉，相關的機關一定會依法進行偵辦。」

總統府發言人張惇涵8日表示，任何政治人物都必須受到檢驗，蔡總統在競選2016年總統時，並無任何公職身份，而被當時執政的國民黨指控財產議題時，當時總統蔡英文的做法是將所有財產信託，並一次公開20年任公職或競選公職的財產申報。

張惇涵指出，反觀韓國瑜被媒體披露購買豪宅爭議時，選擇的並非解釋清楚事情的來龍去脈，以向大眾釋疑，反而是不斷在毫無證據下，指控所謂國家機器介入。報導該則訊息的媒體已經發布相關聲明，內容來自名嘴爆料、訴訟資訊、實價登錄資訊等，採訪查詢對象則包含住戶、房產仲介、親韓人士等，也向韓國瑜的競選發言人查證，可見相關訊息來源非常廣泛。誠懇建議韓國瑜，韓國瑜現在需要的不是推給國家機器，而是拿出面對質疑的勇氣。

張惇涵強調，若韓國瑜有相關事證，歡迎向司法單位舉證檢舉，相信司法單位也會嚴查嚴辦，即可釐清有或沒有。大可不必像「追蹤器」一案，當初指控歷歷在目，現在連韓國瑜的市府團隊都還不知道追蹤器是有或沒有，或是介於有和沒有之間。

▲蔡英文出席「第一銀行120周年慶祝運動大會」。（圖／記者呂佳賢攝）

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