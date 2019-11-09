綠營大軍抵台中！賴清德站台洪慈庸　林右昌出席陳柏惟後援會

▲賴清德、林佳龍為洪慈庸競總成立站台。（圖／洪慈庸競總提供）

記者鄧木卿／台中報導

總統蔡英文、立委洪慈庸神岡聯合競選總部9日成立，前行政院長賴清德、立法院副院長蔡其昌、交通部長林佳龍等人到場力挺，賴不但稱讚洪是認真、勇敢的好立委，更是守護台灣主權的好人選；而台中市議員張家銨明天也在大肚成立總統蔡英文、立委陳柏惟競選後援會，基隆市長林右昌將出席。

▲洪慈庸呼籲本土大團結，守護台灣未來。（圖／洪慈庸競總提供）

賴清德上午出席洪慈庸立委競總成立大會，首次為非黨籍立委參選人站台，現場旗海飄揚，他掛保證的說，洪慈庸是最認真、勇敢、努力的第1名立法委員，特別肯定洪慈庸推動軍士官退場機制，讓不適任軍士官能依正常管道申請退伍，懇請鄉親2020「小英一票、慈庸一票」，力挺「勇敢的女兒」。

▲賴清德到場，受到現場民眾熱烈歡迎。（圖／洪慈庸競總提供）

賴清德強調，洪慈庸的連任還有一個偉大的意義，因為她代表著許多人共同心聲，要選擇台灣更好的未來，而習近平的92共識，是要台灣認同一國兩制，難道台灣要淪為第二個香港？和平協議真的有辦法獲得和平嗎？他懇切呼籲所有鄉親，共同守護未來，守護台灣、守護未來。

▲總統蔡英文、立委參選人陳柏惟後援會明天成立。（圖／張家銨提供）

林佳龍則以四句聯力讚洪慈庸，「抗中保台挺小英、立委做到第一名、建設地方無人比、台灣女兒最認真」，林說，民進黨去年選舉大敗，很多人怪小英總統，那時候洪慈庸還在時代力量，站在抗中保台的立場，第一個跳出來說要支持小英，那時候小英總統民調還是落後，這也代表洪不是西瓜派，是「台灣派」！

林還說，洪慈庸獲公督盟評比第一名，大台中建設預算相當多，3年就做到別人30多年沒辦法做到的，提到國民黨可能在此選區所推派的人選，他則是痛批，第一次聽到有副市長要請假參選，大家說楊瓊瓔立委做很久，但從未得過公督盟評比優秀立委，實在很丟臉。

洪慈庸則表示，這一次的選舉是台灣未來的關鍵，希望本土勢力團結，一起支持真正認真做事的人，共同捍衛台灣民主與未來。

她強調，神岡是台中的民主聖地，本土意識很強，這次選舉很簡單，就是要選擇當台灣人或是中國人，她呼籲大家做一個勇敢的台灣人，為下一代一起拼，更要支持能明確、堅定捍衛台灣主權的蔡英文總統，做個堂堂正正的台灣人。

張家銨明天上午也在大肚成立小英總統、陳柏惟立委競選後援會，預計到場助講除了張家銨之外，還有市黨部主委何明杰、前台中縣議員劉淑蘭以及基隆市長林右昌。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來