生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

手搖飲老闆虐打柯基　道歉聲明讓網更怒：睜眼說瞎話的最佳示範

記者趙蔡州／綜合報導

網路上近期瘋傳一支柯基犬因亂尿尿遭飼主虐打，甚至放話要將柯基犬安樂死，引發社會廣泛關注，飼主事後被挖出是連鎖手搖飲茶聚的加盟店負責人。當事人15日透過律師在網路上發布道歉聲明，然而聲明不但沒有平息網友怒火，反而引發更多質疑及責罵，還有人酸「律師有看過完整影片嗎？」

律師聲明中寫下，當事人就近日「柯基事件」引發社會關注，深感歉意與遺憾。對於自身一時不當的教導方式，已深刻反省，亦清楚理解任何過於嚴厲之行為，均可能造成動物身心受傷之風險，對此當事人謹致誠摯歉意。

聲明還提到，當事人已飼養柯基犬15年，長年悉心照顧，在犬隻年齡逐漸增長後，陸續出現過敏、腸胃不適、老年失智等情形，當事人除多次調整飲食並投入大量時間照護外，更頻繁帶其外出如廁，日常照顧不遺餘力。

▲。（圖／翻攝自Threads）

▲飼主因為柯基犬亂尿尿，竟持棍棒揮舞虐打。（圖／翻攝自Threads）

這次爭議發生在本月11日，當日因柯基犬在家中排泄，當事人清理後一時失當，拿捲筒衛生紙敲擊地面，目的在提醒犬隻行為不當，過程中亦無意且未傷及犬隻身體，惟當事人認知該行為已造成犬隻驚嚇，當事人對此深感自責。

聲明中指出，當事人平日並無嚴厲或不當管教之前例，本次事件屬單一且偶發情形，當事人伴侶先前未曾見聞類似事件發生。當事人感謝社會各界的關心與指正，並再次表達誠摯歉意，未來將以更溫和、專業之方式對待動物，並向大眾確保類似情形不再發生。

然而，道歉聲明發布後，網友卻不買單，有人質疑，「看影片，他有用棍子打耶，不老實，律師有看過完整影片嗎」、「您的當事人真正拿來打狗狗的是棍子，球鞋甚至是直接往頭準準地丟，發這種提油救火的聲明，對貴所的聲譽真的不會有影響嗎」、「你們要不要再重新看一次影片」、「看到那種影片還能發出這種聲明，真的是睜眼說瞎話的最佳示範」。

12/13 全台詐欺最新數據

386 2 3665 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

影／賴清德向國人發表談話全文　怒轟立法濫權、在野獨裁
他胃脹4個月慘罹癌　醫列10大癌症「早期警訊」！
爸媽注意！4款嬰幼兒食品重金屬超標
手搖飲老闆虐打柯基　道歉聲明讓網更怒

新北市7歲的柯基犬「島路」，是一隻在家能睡超熟的狗狗。牠睡著時總會翻著肚肚、四腳朝天，可以維持同個姿勢很久。這天姑姑突發奇想，在牠的腳腳上放兩個碗，沒想到島路居然穩穩地拿著都不會掉，彷彿在才藝表演，影片共高達10萬次瀏覽數。

柯基茶聚

