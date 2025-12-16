卓榮泰不副署財劃法　公務員恐變「夾心餅乾」被告瀆職

▲行政院長卓榮泰在總統令稿上加註意見，「不予副署」財劃法修正案。（圖／翻攝自Facebook／卓榮泰）

記者柯沛辰／綜合報導

行政院長卓榮泰15日宣布不副署立院三讀修正的《財劃法》，被在野批評違憲。前立委郭正亮直言，若行政機關不依法執行，主計體系與基層公務員恐面臨告發、彈劾風險，公務員恐變成「夾心餅乾」。

郭正亮15日在政論節目《大新聞大爆卦》指出，藍白曾提出解方，由政黨提名、依政黨比例補足憲法法庭大法官人數，讓制度恢復運作，大家就願意來協商，但執政黨不願意讓步。

他指出，修法後有約5000億元預算被調整，「我就不相信主計長敢把錢給你！」若公務員仍將相關經費撥給行政院，「會立刻被告瀆職、違法」，立委可提告，監察院也可能介入彈劾，第一線公務員將首當其衝。

郭正亮也點出後續連鎖效應，包括軍警加薪、年金給付等議題都涉及依法行政，若不執行，薪資與給付要不要照發？都會引發法律爭議，「現在（政府）等於是讓公務員變夾心餅乾」」，而且不副署就是違憲，「卓榮泰硬也沒用」。

郭正亮批評，藍白現在加起來就贏了，不會那麼笨被激將去提倒閣，反觀卓榮泰拒絕面對現實、選擇硬槓，只會把政治風險全部攬上身，最終成為眾矢之的，現在就是看能撐多久，「下台只是時間問題。」