政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔣萬安：反對台獨、捍衛主權　支持符合《中華民國憲法》的九二共識

▲台北市長蔣萬安。（圖／翻攝自YouTube／台北市議會）

▲台北市長蔣萬安。（圖／翻攝自YouTube／台北市議會）

記者郭運興／台北報導

台北上海雙城論壇將於27、28日於上海舉行，台北市長蔣萬安今（15日）質詢時被問到「你是哪個國家的台北市長」？他直言，自己一貫立場就是反對台獨、堅定捍衛中華民國，所認知的九二共識，就是符合《中華民國憲法》的九二共識，這樣能夠維持和平穩定的兩岸關係，自己當然支持。他也強調，自己立場很清楚，遵守中華民國憲法、捍衛中華民國主權、守護台灣的民主自由與法治。

國民黨台北市議員楊植斗今議會總質詢提到「民進黨立委王義川自稱台灣國立委」一事，詢問市長蔣萬安「你是哪個國家的台北市長」？

蔣萬安則回應，自己已經表達非常多次，一貫立場就是反對台獨、堅定捍衛中華民國。

楊植斗追問「對民進黨來講，兩岸之間好像就要開戰了，台北市目前作為唯一在官方上有辦法跟對岸和平交流的機關，你是台北市長，九二共識怎麼詮釋」？

蔣萬安直言，自己所認知的九二共識，就是符合《中華民國憲法》的九二共識，這樣的九二共識能夠維持和平穩定的兩岸關係，自己當然支持，跟王義川他們所想的完全不一樣。

蔣萬安強調，自己的立場很清楚，遵守中華民國憲法、捍衛中華民國主權、守護台灣的民主自由與法治。

12/13 全台詐欺最新數據

