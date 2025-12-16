哥倫比亞高中畢旅巴士墜谷　17死20人輕重傷

▲高中畢旅巴士墜谷，造成至少17死20傷。（圖／翻攝自X）

記者柯沛辰／綜合報導

哥倫比亞14日凌晨發生一起嚴重的公路意外，震驚全國。一輛載滿至少40名高中生的巴士，疑因司機打瞌睡，墜入76公尺深山谷，造成至少17人罹難、超過20人輕重傷。

當時這輛巴士載著一群高中生展開畢業旅行，已經在返程途中，不料當地時間清晨5點多行經安蒂奧基亞省(Antioquia)一條公路，突然墜落約76公尺深的山谷，造成至少16名畢業生、1名司機喪生，還有20人受到輕重傷。

▲當局公布死亡的16名畢業生名單。（圖／翻攝自X）

地方當局獲報後緊急動員，將生還者救出送醫，並抬出罹難者遺體。不過，其中3人傷勢非常嚴重，狀況並不樂觀。這些高中生大多約16至18歲，來自安蒂奧基亞省貝約市一所高中，剛結束畢業旅行，要返回麥德林市。

目前消防員和救難團隊仍在繼續搜救工作，但由於地形崎嶇，難度有所增加。倖存學生心有餘悸地說：「我當時正在睡覺，突然聽到尖叫聲，之後我就什麼都不記得了。」

警方初步調查結果顯示，可能是巴士司機因精神不濟打瞌睡釀禍，但因救治工作還在進行，案件資訊量少，因此確切事故原因仍在調查中。對此，當地省長沉痛表示，「今天對安蒂奧基亞省是個非常悲傷的日子」，已啟動全省醫療體系應對。