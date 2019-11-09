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韓國瑜：潛艦國造是假議題…像造航母、登月都不可能

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記者楊蕓／基隆報導

國民黨總統參選人韓國瑜9日進行基隆市傾聽之旅，上午與青年座談，有青年針對基隆就業機會少表達憂慮，詢問潛艦國造落腳基隆的看法時，韓國瑜表示，「今天政府宣布要造潛艦，如果政府說要造航空母艦呢？如果政府說要登月呢？這是不可能的」，認為國防可以變的小巧，像毒蝦一樣，呼籲政府量力而為。

會中有青年提問，基隆青年沒有什麼工作機會，大部分都每天通勤工作，自己也在台北上班六年，最近跟基隆有關的計畫包括「北五堵工業園區」和「潛艦國造」，是否對基隆青年就業有幫助，詢問韓國瑜的看法。

韓國瑜表示，人才外移是整個台灣的通盤現象，回到根本還是人要進得來，貨要賣出去，並以水龍頭做比喻，「當台灣大水溝的水不夠，每個水龍頭打開，水都是不夠的，當水非常豐沛時，很多人來投資、觀光，本土企業蓬勃發展，每個水龍頭的水才會是充沛的。」

針對「潛艦國造」落腳基隆，有望增加相關產業就業機會。韓國瑜表示，他個人持有懷疑態度，「今天政府宣布要造潛艦，如果政府說要造航空母艦呢？如果政府說要登月呢？這是不可能的，我們能做的是可以根據台灣工業技術、人才，發展適合的領域，這比較切實際。」

韓國瑜質疑，政府說要潛艦國造，但引擎造的出來嗎？裡面電子系統那麼複雜，都要百分之百自己造嗎？這難度相當高，還是台灣的國防要改為AI自動化，小型、嚇阻、靈活，「我們的國防可以變的小巧，像毒蝦一樣，任何敵人攻打我，都會受到某種程度的報復，我們就要通盤考量需要什麼武器裝備，政府要量力而為。」

韓國瑜9日於基隆市進行傾聽之旅，共有6個公開行程。上午10點出席韓國瑜、宋瑋莉聯合競選總部成立大會，11點前往國瑜加油站加油打氣，緊接著11點10分出席青年座談，下午3點20分參拜聖安宮，並於會後接受媒體聯訪，4點10分拜訪珍味香餅家，4點50分參拜慶濟宮。

▲▼ 韓國瑜基隆傾聽之旅，青年座談-與青年有約。（圖／記者張榮恩攝）

▲韓國瑜基隆傾聽之旅與青年座談。（圖／記者張榮恩攝）

▲▼ 韓國瑜基隆傾聽之旅，青年座談-與青年有約。（圖／記者張榮恩攝）

▲▼ 韓國瑜基隆傾聽之旅，青年座談-與青年有約。（圖／記者張榮恩攝）

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