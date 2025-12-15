　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

行政立法相互制衡而非單向掣肘　張惇涵：制衡機制就在憲法裡

▲▼行政院長卓榮泰召開「捍衛憲政秩序 行政院記者會」。（圖／記者徐文彬攝）

▲行政院長卓榮泰召開「捍衛憲政秩序 行政院記者會」。（圖／記者徐文彬攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰今（15日）宣布，將依照《憲法》第37條規定，不副署本次《財政收支劃分法》修法。行政院秘書長張惇涵說，民主政治的核心，是權力分立、相互制衡，而不是單向掣肘、更不是立法權恣意擴權。立法院可依《憲法》提出釋憲、提出倒閣，「制衡的機制就在憲法裡，沒有行政獨裁的問題。守護《憲法》、捍衛憲政，行政院無可迴避，也無所畏懼」。

張惇涵表示，如果收到一個不是你訂的包裹，裡面可能有違禁品，簽收之後還要你傾家蕩產負責，請問你會簽名嗎？如果你不會，那請你支持卓院長不副署《財劃法》修正案。

「民主政治的核心，是權力分立、相互制衡。」張惇涵強調，相互制衡不是單向掣肘，更不是立法權恣意擴權。不是《立法院職權行使法》被判違憲，就惡修《憲訴法》癱瘓憲法法庭；也不是兩次惡修《財劃法》，掏空行政院的預算編列權。

張惇涵說，立法權的獨大，就是立法權的獨裁。一年半來，行政院已窮盡憲政救濟，8 次提出覆議，全被藍白聯手封殺。這一次，甚至不給報告、不做討論，直接投票否決。這不是監督，這是封口。

張惇涵指出，在野黨先把國家財政推向破產風險，再反年改，連在野黨立委都承認，會讓公教年金提早破產。明知道會破產，為什麼還要硬幹？破產的意思很簡單，沒有人領得到半毛錢。這樣，真的對得起退休的公務員嗎？真的對得起現任還在繳錢的公務員嗎？

「當立法權獨裁成為事實，捍衛憲政秩序，就是行政權的義務。」張惇涵說，行政院長卓榮泰依照《憲法》，做出「不副署」的決定。立法院若有不同意見，也可以依照《憲法》，提出釋憲、提出倒閣，「制衡的機制就在《憲法》裡，沒有行政獨裁的問題。守護《憲法》、捍衛憲政，行政院無可迴避，也無所畏懼」。
 

12/13 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台南民宅氣爆！屋主全身49%二度灼傷

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

