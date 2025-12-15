敵若突襲不用等命令！國防部報告：國軍採「去中心化」分散作戰

▲海巡署六百噸級巡防艦「成功艦」在漢光演習中發射防空導彈。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

國防部最新送交立法院的書面報告指出，若中共突對台發動猝然攻擊，國軍各部隊將不待上級命令，即刻採取「分散式管制」，在「去中心化」指揮架構下遂行作戰任務，以確保第一時間具備應變與反制能力。相關報告已送交立法院外交及國防委員會，作為專案報告與備詢內容。

立法院外交及國防委員會17日邀請國安局長蔡明彥、國防部長顧立雄，就「台海與周邊潛在軍事衝突熱點」及國軍戰備應變整備情形進行說明。國防部在報告中指出，面對中共持續擴張軍事影響力，印太地區多國均已強化多邊軍事合作與防衛能力，台灣亦持續嚴密監控共軍對台軍事行動的關鍵預警徵候。

▲國防部長顧立雄。（圖／記者李毓康攝）

國防部評估，共軍目前活動頻繁的潛在衝突熱點，涵蓋東海、西太平洋、南海及台海周邊海空域。為因應敵情變化，國軍整合情監偵系統，運用多重通資手段，將即時情資傳遞至聯合作戰指揮中心，建立共同作戰圖像，以掌握共軍動態並爭取早期預警與迅速處置空間。

在戰備應變作法上，國防部說明，平時即依敵方關鍵預警徵候，訂定各類敵情威脅模式與襲擾情境，並妥適派遣海、空兵力執行應處任務；一旦中共宣告對台海周邊實施複合式軍事行動，將立即開設「國軍應變中心」，依威脅程度提升戰備等級，執行立即備戰操演，防範「由演轉戰」風險。

國防部強調，面對中共日益加劇的灰色地帶侵擾，國軍規劃於明年實施「電腦輔助指揮所演習」及「立即備戰操演」，採階段驗證方式，全面檢視戰略、作戰及戰術層級指揮與戰鬥程序，確保部隊能在平戰轉換關鍵時刻迅速投入作戰、達成任務。