分析／卓榮泰不副署後只剩3套劇本　朝野一事無成結果都是僵局

▲行政院長卓榮泰在總統令稿上加註意見，「不予副署」財劃法修正案。（圖／行政院提供）



文／記者陶本和

行政院長卓榮泰15日正式宣告，依《憲法》第37條不予副署藍白所強修的《財劃法》，成為民選總統以來，台灣憲政史上首次「不副署」。這無非是總統賴清德與行政團隊，過去一年來，被藍白逼至懸崖邊，再退一步即無死所的處境下，最後的救濟手段，被迫要硬起來向支持者交代。可惜的是，以當前台灣極為對立的政治局勢，即便有3套可能的劇本走向，恐怕結局都是一場遊戲一場空，朝野注定一事無成，最後只得仰賴2026、2028兩場選戰，交由人民自己來解這場政治僵局。

這一屆的立法院，國民黨的心境其實可以想像，歷經長達8年在野，這麼長時間可憋屈壞了，終於取得國會多數，可以長舒一口氣。回顧過去一年來，藍白提出的各式修法，這種光用舉手就可強勢碾壓民進黨，是很有快感的，他們想在程序委員會封殺就封殺，想逕付二讀就逕付二讀，過去在委員會審查討論，委員們像在菜市場討價還價，互有來往的討論已屬罕見了。

對於行政團隊認為有違憲疑慮的修法，原本還有聲請釋憲的救濟途徑，結果憲法法庭因為藍白主導的《憲法訴訟法》修正案公告後，將違憲判決的門檻提高到10人開會、9人同意，導致僅剩8位大法官，加上藍白封殺總統所提名的大法官，憲法法庭只能被迫停擺。

▼總統賴清德邀請行政院長卓榮泰、考試院長周弘憲、行政院副院長鄭麗君、考試院副院長許舒翔，進行國政茶敘，副總統蕭美琴、總統府秘書潘孟安及副秘書長鄭俊昇也在座。（圖／總統府提供）



賴卓窮盡救濟手段、溝通 被逼懸崖邊退一步即無死所

這樣的憲政僵局，賴清德、卓榮泰不是沒有想過要溝通。正如卓榮泰所說，多次公開、私下或不拘形式的拜會，提出各種解決之道，甚至跟立法院長韓國瑜談好的，最後一刻也都變卦，溝通付之一炬。

賴清德也多次遞出橄欖枝，今年1月份時，賴清德指派韓國瑜擔任慶賀團團長，率領立法院朝野各政黨立委，赴美參加美國總統就職典禮；今年2月，賴清德也依據憲法賦予職責，召集五院院長會商國政。

至於近日，民進黨研擬採「不副署」方式因應前夕，賴清德再次邀請韓國瑜會商，韓國瑜也主動提議以茶敘方式進行。賴清德此舉也被外界解讀是他「最後的溫柔」，不過韓國瑜直至茶敘開始前都未現身。

綜觀上述，賴清德、卓榮泰確實已窮盡各種手段，從憲政救濟到溝通，歷經了一年多，卓榮泰更多次被民進黨支持者砲轟太過軟弱。如今，賴卓已被逼到懸崖邊，退一步即無死所，剩最後「不副署」的救濟手段。當然，行政團隊硬起來，也是向自己支持者交代的必要之舉。

▼立委吳宗憲(左起)、李彥秀、書記長羅智強、洪孟楷、葉元之出席國民黨團「財劃修法—卓揆不副署！不但違憲更是獨裁！」記者會。（圖／記者李毓康攝）



各陣營搜集相罵本 為選舉整備火藥罷了

至於政院不副署之後，接下來的朝野攻防，會讓政局如何發展呢？

第一套劇本，是藍白不予理會，卓揆繼續不副署、不執行。這是目前看起來最可能的劇情走向，國民黨、民眾黨繼續批評賴政府是行政獨裁，而民進黨也回擊國會獨裁，台灣的立法院繼續吵吵鬧鬧下去。

當卓榮泰開了不副署的先例後，後續藍白再強推什麼法案，當然也可以繼續以不副署來反制，朝野繼續僵持、繼續惡鬥，冤冤相報何時了。

至於明年要用的國家總預算，現在還卡在立法院程序委員會，藍白當然會以此為談判籌碼；但說穿了，就算藍白卡到底，總預算沒有通過，各部會仍可沿用前年度經費。唯獨會受到影響的，就是今年9月才掛牌成立的運動部，因爲根本沒有前年度經費，所以如果不幸總預算卡關，「金牌部長」李洋會面臨零預算的困境。

第二套劇本，藍白提不信任案倒閣，賴清德解散國會，立法院重新改選。這對於國民黨、民眾黨來說，是當前所剩無幾的救濟途徑，但重選影響之大，且才挺過今年的大罷免，又要勞師動眾佈局選戰，大家早已兵疲馬睏，此一劇本的可能性實在不高。

但是，這也是民進黨現在想突圍，解決僵局的唯一途徑，引導藍白提倒閣後，在國會重新改選中再力拚一回，搶回全面執政的優勢局面；當然，民進黨也很可能再吞敗，民進黨在仍未過半下，賴清德勢必繼續任命閣揆，對藍白法令繼續的不副署、不執行，朝野繼續回到惡鬥的輪迴中。

第三套劇本，就是藍白再次重修憲法訴訟法，或是同意賴清德所提名的大法官，讓憲法法庭得以重新運作，重新回歸憲政秩序的正軌。

不過，藍白勢必會評估，他們後續提出的修法，賴政府還是很大可能認定是違憲，並且持續聲請釋憲，倘若憲法法庭認定藍白修法合憲，那賴政府只能摸摸鼻子認了，但若認定修法違憲，那麼藍白的修法又做了白工。況且在藍白眼中，賴清德所提名的大法官都是「綠友友」，所以這套劇本終究會走到死胡同吧。

但退一萬步言，此一劇本雖然可能性也不高，但至少能讓國家回到以往憲政秩序的常理中，讓五院體制可以繼續正常運作，而不是出現偏廢的畸形憲政狀態。

綜觀上述三套劇本，應該不難發現，結局其實已經很明確了，不論走哪一條路、哪一套劇本，終究是一場「僵局」。朝野注定吵吵鬧鬧到2026年九合一選戰、2028年總統大選，而這一路上的各種紛擾，也是各陣營在搜集相罵本，為選舉整備火藥罷了。總體而言，這場政治僵局，最後還是只能由人民透過選票來解。

▼民眾黨立法院黨團表示，當賴清德帶頭毀憲亂政，就是人民發出怒吼、站出來時候。（圖／記者蘇靖宸攝）

