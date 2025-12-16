為守千億營收！　路透：Meta容忍中國詐騙、賭博廣告猖獗

▲臉書母公司Meta。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

《路透社》揭露，臉書（Facebook）母公司Meta為了維持龐大的廣告收入，對中國來源的詐騙廣告問題長期採取相對保守態度。根據內部評估，Meta去年來自詐騙、非法賭博與色情等違規內容的中國廣告收入，金額超過30億美元（約等於新台幣939億元），但公司在是否全面收緊政策上，始終顧慮對營收造成衝擊。

報導指出，儘管中國政府禁止國內民眾使用臉書、Instagram與WhatsApp等Meta旗下平台，卻允許企業透過這些社群向海外市場投放廣告，也讓中國成為Meta成長最快的廣告來源之一。Meta在2024年來自中國的廣告收入最終突破180億美元（約等於新台幣5600億元），占整體廣告營收比重超過一成。

不過，路透社取得的Meta內部文件顯示，該公司內部估算，其中約19%、超過30億美元的中國廣告收入，涉及詐騙、非法賭博、色情或其他違反平台政策的內容。這批文件橫跨過去4年，由Meta的財務、工程、安全與遊說等多個部門製作，過去從未對外公開。

文件內容顯示，Meta其實早已掌握平台遭濫用的嚴重程度，並認為全球約四分之一的詐騙與違禁品廣告來源與中國有關，但在評估可能影響業務規模與營收後，相關改革措施始終進展有限。

報導也提到，受害者遍布多個國家與地區，包括購買假冒保健食品的台灣消費者，以及在投資詐騙中損失畢生積蓄的美國、加拿大投資人。

Meta員工曾在2024年4月向高層提交簡報，直言「若要減少日益擴大的傷害，必須進行大規模投資」，並促成公司成立專責反詐小組，加強監控來自中國的問題廣告。

在執法力道加強後，2024年下半年來自中國的違規廣告，占整體廣告收入的比重一度從19%降至9%。然而，Meta於去年底的一份文件卻指出，因「誠信策略（Integrity Strategy）」調整，以及執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）後續指示，中國廣告稽查團隊被要求暫停運作。

路透社表示，目前仍無法確認祖克柏實際介入的程度，或策略轉向的具體考量。

內部資料進一步披露，在高層下令後，Meta不僅解散負責中國市場的反詐團隊，也解除對中國新廣告代理商的凍結措施，甚至擱置部分先前被內部測試證實有效的反詐機制，但相關細節並未對外說明。