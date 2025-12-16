　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文組「讀書會」成員全大咖！　目的曝光

蔡英文卸任逾一年半，近期低調運籌公共政策讀書會，參與者不乏前內閣官員。（翻攝蔡英文臉書）

▲蔡英文卸任逾一年半，近期低調運籌公共政策讀書會，參與者不乏前內閣官員。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民進黨在大罷免失利後仍深陷朝小野大僵局，公共政策討論空間更遭政治攻防壓縮，本刊掌握，卸任逾一年半的前總統蔡英文，已在健保署內的卸任辦公室低調運作「準智庫級」公共政策讀書會數月，由她親自坐鎮主持，並分組邀集學界專家、重要幕僚與多名前內閣官員，深入研析印太政經戰略與國內重大施政議題。於此同時，她重新啟動「想想論壇」，以政策論述回應社會爭點。

綠營內部解讀，小英正打造一座具執政經驗與社會信賴度的「第二軌政策智庫」，在政治失焦的時刻，重新開啟政府與民間的橋梁，試圖把台灣公共政策的討論拉回理性主軸。

蔡英文找來學者專家及前政務官、幕僚開讀書會，地點就在她位於健保署本部大樓的辦公室內。

▲蔡英文找來學者專家及前政務官、幕僚開讀書會，地點就在她位於健保署本部大樓的辦公室內。

「一個民主體系若過度重視政治，日復一日的政治攻防，將使公共政策失焦，理性討論的空間勢必被壓縮或邊緣化。」蔡英文卸任逾1年半，10月初宣布重啟2012年8月就創刊的「想想論壇」，改版再出發的發刊詞強調，未來論壇的工作，將嘗試更深入剖析公共政策，蔡當時在臉書表示，在她擔任總統期間，有個深刻體驗，就是在政治和政策之間，必須有所平衡，重啟論壇的目的正是要「用政策嘗試說服，用共識化解政治」。

本刊掌握，蔡英文不僅重啟想想論壇，自綠營大罷免慘敗後，她在健保署本部大樓內的卸任辦公室內已低調運籌公共政策讀書會數個月，這個「準智庫級」的會議，不僅分組找來各領域專家學者討論國內外政經大事及政策，還有不少重量級的前內閣官員、幕僚列席，定期來往參與者約10多人，每月至少開2次會，多半皆由蔡英文親自坐鎮主持。

蔡英文10月宣布重啟想想論壇，論壇文章就是小英卸任讀書會的部分重點摘要。（翻攝蔡英文臉書）

▲蔡英文10月宣布重啟想想論壇，論壇文章就是小英卸任讀書會的部分重點摘要。

綠營知情人士觀察，小英的讀書會目前暫時沒有組織化打算，但運作模式及成員隊形幾已等同國外重要智庫的規模，由於小英是卸任總統，又是民選總統以來得票最多的紀錄保持人，這個總統級智庫要做的事，頗有打造「最具權威、有執政經驗的社會智庫」之意味。


