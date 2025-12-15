　
政治

支持政院不副署決定！　民進黨團：若解散國會奉陪到底

▲▼民進黨團幹事長鍾佳濱、副幹事長范雲、副幹事長沈伯洋、書記長陳培瑜、副書記長張雅琳召開「支持行政院不副署」記者會，聲援行政院不副署決定。。（圖／記者黃國霖攝）

▲民進黨團幹事長鍾佳濱、副幹事長范雲、副幹事長沈伯洋、書記長陳培瑜、副書記長張雅琳召開「支持行政院不副署」記者會，聲援行政院不副署決定。（圖／記者黃國霖攝）

記者詹詠淇／台北報導

面對在野黨強勢修《財劃法》，行政院長卓榮泰今（15日）下午正式宣布，將依照中華民國《憲法》第37條，決定不予副署本次修法。民進黨團則隨即召開記者會表態支持行政院不副署決定。黨團幹事長鍾佳濱說，若解散國會，「我們絕對尊重，也奉陪到底」。

民進黨團幹事長鍾佳濱、副幹事長范雲、副幹事長沈伯洋、書記長陳培瑜、副書記長張雅琳於下午4時30分召開「支持行政院不副署」記者會。

鍾佳濱表示，民進黨團全力支持行政院不副署的決定，行政院依憲法規定向立法院負責，肩負施政推動的最後責任，當行政院長基於憲法賦予的忠誠義務，認為國會通過的法案有違憲，或牴觸國家利益、有違國民意志時，可基於憲法第37條的權利進行不副署。

鍾佳濱重申，過去也有不副署經驗，行政院前院長郝柏村對時任總統李登輝升任蔣仲苓為一級上將人事命令，也因不副署無法發布，本次則是針對法律案的公布。

沈伯洋指出，不副署是非常重大的憲政時刻，藍白一直說他們擁有60%的民意，說這是立法院多數通過的法律，不應該做不副署，但如果立法院今天修法後，說政院只剩院長、總統府只剩總統一人，部會全部裁撤，「請問這樣的法案我們要不要副署？」且法案通過時，不經任何討論逕付二讀、3分鐘念過去、協商過水直接表決通過，這是真正代表民意嗎？

沈伯洋表示，現在面臨的狀況是，法案沒有經過討論，這跟民意基礎毫無關係，真正的民主要有正當程序、不同意見的討論，這才叫正常的立法，所出來的法律也才能表彰這個國家；法律通過不能逾越憲法界線，「如果今天立一個法是要國家自殺的話，請問行政院要副署這樣的一個法案嗎？更何況是憲法法庭不存在的時候，你要眼睜睜看著國家去自殺嗎？」這是黨團贊成行政院不副署的原因。

張雅琳形容，為人父母都知道，當孩子在做危險的事情，大人會怎麼做？「大人一定會踩煞車，大人一定會阻止這件事情發生」，藍白在立院推出違憲法案傷害國家、民生時，行政院就應該踩煞車，而踩煞車就是不副署，這完全是正當行為，避免國家走上失速列車。

范雲說，民主政治中，立法院本應監督行政院，彼此平衡，但現在立法院靠著國會多數，不只是壓著行政院，更是霸凌行政院。行政院本來有憲法賦予的3種救濟管道，但藍白癱瘓憲法法庭，且否決覆議，因此不副署是擋下暴衝國會的手煞車，是不得已的作為。

陳培瑜則說，財劃法惡修後，中央被要求相關補助不得少於一定金額、比例，「也就是說地方叫你怎麼給錢，中央就要怎麼給錢」。她以花蓮為例，各式各樣一次性的活動，都是所謂政策買票、地方買樁，為了成全傅家王朝的政治利益。

最後，鍾佳濱說，若國會通過不信任案，行政院長必須辭職，總統則得在10天內決定是否解散國會，而提出不信任投票，涉及後面可能解散國會的時間點，「我們絕對尊重，也奉陪到底」。

12/13 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

不副署鍾佳濱陳培瑜民進黨團行政院倒閣

