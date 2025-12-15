　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「年改沒有踩剎車本錢」　考試院長揭財務黑洞：全體納稅人沈重負擔

▲總統賴清德邀請行政院長卓榮泰、考試院長周弘憲、行政院副院長鄭麗君、考試院副院長許舒翔，進行國政茶敘，副總統蕭美琴、總統府秘書潘孟安及副秘書長鄭俊昇也在座。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德邀請行政院長卓榮泰、考試院長周弘憲、行政院副院長鄭麗君、考試院副院長許舒翔，進行國政茶敘，副總統蕭美琴、總統府秘書潘孟安及副秘書長鄭俊昇也在座。（圖／總統府提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

總統賴清德今（15日）邀請行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜、考試院長周弘憲進行國政茶敘，不過韓國瑜直至茶敘開始前仍未現身。針對公教年金改革，周弘憲表示，考試院反對這次退撫法修法，「無法永續」的危機一直存在，年改並沒有踩剎車的本錢；退撫基金在約20年後，公教每年的收支短差會高達2000億，修法後短差還更擴大，在還沒有找出財務改善方案前，考試院反對修法擴大財務缺口。

周弘憲於國政茶敘時指出，修法對基金永續帶來傷害。考試院反對這次退撫法修法，因為退撫新制開辦起就不足額提撥，已累積巨額的潛藏債務，儘管106年的年金改革使基金的財務有很大的改善，但仍有高達2.96兆元的潛藏債務，公、教退撫基金仍會在138年及134年用罄。「無法永續」的危機一直存在，年改並沒有踩剎車的本錢。

周弘憲表示，然而這次修法，將退休所得拉回112年的替代率，年改不但踩了剎車，還倒退了2年，對基金的財務帶來很大的傷害，也將導致公教退撫基金提前至134年及131年用罄，對於公教族群的權益造成傷害，對年輕的公教更是不公平。

周弘憲形容，明明知道水庫裡的水十多年後就會枯竭，而我們不但不節約，還設法用得更快一點，讓水庫見底的危機更快來臨。這就是這次修法的寫照。

▲▼總統賴清德邀請行政院長卓榮泰、考試院長周弘憲、行政院副院長鄭麗君、考試院副院長許舒翔，進行國政茶敘，副總統蕭美琴、總統府秘書潘孟安及副秘書長鄭俊昇也在座。（圖／總統府提供）

針對修法對政府財政造成傷害，周弘憲說明，為了彌補實施個人專戶制的財務缺口，如由政府編列預算分年撥補，公、教總計需3370億元。而修法停止調降退休所得的新財務缺口，則須3600億元。兩者合計高達6970億元。

周弘憲指出，目前公教退撫基金的餘額才約1兆，也背負了近3兆的潛藏債務，這些根本的問題還沒有解方，但這次修法又增加了3600億的新缺口，也完全沒有指出彌補的財源為何，雪上加霜，如果都要靠政府來撥補，又會是全體納稅人沈重的負擔。

周弘憲說，近年來政府對公保的撥補、以及退撫基金的撥補和挹注，也各自投入了好幾千億。但目前還不是基金財務最嚴峻的時候，根據精算報告，大約在20年後，退撫基金每一年的收支短差，公教合計會高達2000億，修法後短差還更擴大，令人憂心。

周弘憲認為，如果考量到其他職業別退撫和保險相關的潛藏債務，合計已超過20兆元，這遠超過政府預算可以支應的規模。因此在還沒有找出財務改善方案之前，考試院反對修法擴大財務缺口。

民進黨政府近日已定調，由行政院長卓榮泰針對財劃法等爭議法案，採取「不副署」的反制作為。在此之前，總統賴清德15日邀請行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜、考試院長周弘憲進行國政茶敘，不過韓國瑜直至茶敘開始前他仍未現身。至於總統府本次茶敘所準備的茶點，選擇台灣在地花蓮薯、鳳梨酥，搭配桂圓紅棗茶，寓意國家繁榮興旺、朝野團結圓滿，共同為台灣打拚。

關鍵字：

年改考試院國政茶敘周弘憲

