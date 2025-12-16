　
歐洲領袖挺烏克蘭　聯合聲明承諾籌組維和部隊助重建

▲美烏推進和平協議，歐洲重申堅定支持烏克蘭。（圖／達志影像／美聯社）

▲美烏推進和平協議，歐洲重申堅定支持烏克蘭。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

俄烏和平談判持續推進之際，歐盟多國領袖15日發表聯合聲明，重申對烏克蘭的堅定支持，並提出多項安全與重建承諾，包括籌組由歐洲主導的多國部隊協助烏軍重建與維護安全、建立由美國主導的停火監督機制，以及持續支持烏克蘭加入歐盟。聲明強調，任何關於領土的決定，都必須在獲得強而有力的安全保障後，由烏克蘭人民自行決定，國界不得以武力改變。

歐盟（EU）當天晚間發布這份聲明，由10位歐洲國家領袖，連同歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）與歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）共同署名。聲明指出，歐盟將在終結戰爭的協議框架下，共同努力為烏克蘭提供具實質效力的安全保障與經濟復原措施。

聲明承諾，歐盟將持續並且大規模支持烏克蘭建設武裝部隊，使其具備嚇阻衝突並保衛領土的能力；同時，在「志願者聯盟」（Coalition of the Willing）架構下，籌組一支由歐洲主導、並獲得美國支持的多國部隊，協助烏克蘭重建軍事力量，並確保其領空與海域安全。

相關安全保障措施也包括建立由美國主導的停火監督機制，以便對未來任何攻擊行為發出預警，並對違規行為作出回應。各國也將依循自身國內程序，採取具有法律約束力的行動，明確規範一旦再度遭受攻擊，可動用的手段包括軍事行動、情報共享、後勤支援，以及經濟與外交制裁，以恢復和平與安全。

針對戰後重建，歐盟承諾提供大量資源協助烏克蘭復原，並建立互利的貿易協議。聲明也提到，考量俄羅斯對烏克蘭造成的重大損害與後續賠償責任，目前歐盟境內的俄羅斯主權資產仍持續遭到凍結。

歐洲領袖再次重申，堅定支持烏克蘭加入歐盟，並強調任何和平協議在尚未達成全面共識前，都不能視為獲得同意。相關協議必須保障歐洲與大西洋地區的長期安全與團結，同時維持北約在提供強大嚇阻能力方面的關鍵角色。

聲明最後指出，當前責任在俄羅斯身上，呼籲莫斯科展現實現永久和平的政治意願，同意美國總統川普提出的和平計畫，並透過接受停火來展現結束戰鬥的承諾。歐洲各國也表明，將持續加大對俄羅斯的壓力，促使其真正投入談判進程。

美國政府官員釋出俄羅斯與烏克蘭和平協議的正面消息，在德國柏林舉行的密集會談後，美方評估雙方在關鍵分歧上已解決約90％的問題，但仍有部分細節有待敲定。美國總統川普也親自出面表示，和平協議「比以往任何時候都更接近」。

