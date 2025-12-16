　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今晨9.1℃！　明變天「全台有雨」時間曝

（圖／氣象署）

▲今晨真實色影像雲圖。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在新竹縣關西的9.1度。氣象署預報員曾昭誠表示，周三白天東北季風增強，影響到周四；周五、周六南方雲系北移，各地有零星降雨機率。

氣象署持續發布「陸上強風特報」，東北風增強，今上午至周三晚上，蘭嶼、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

曾昭誠接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天清晨輻射冷卻影響，天氣偏冷，白天氣溫會更高，基隆北海岸、宜蘭、台東、恆春半島有零星降雨。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

曾昭誠說，周三白天東北季風增強，影響到周四，基隆北海岸、宜蘭有短暫雨，並有局部較大雨勢機率，桃園以北、花蓮、台東、恆春半島有些降雨機率。

曾昭誠表示，周五、周六東北季風減弱，南方雲系北移，台灣附近水氣偏多，各地有零星降雨機率，其中南部、花東有局部短暫陣雨，雨勢比較明顯。

曾昭誠提到，周日東北季風增強，這波應該影響滿長的時間，桃園以北、宜花、恆春半島有局部短暫雨，台東也有零星短暫雨。

至於一周溫度部分，曾昭誠表示，周三、周四的東北季風，北部、宜蘭高溫稍降1、2度，低溫部分則沒太大影響；周日之後的東北季風，強度也沒那麼明顯降溫，也是高溫稍降。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
386 2 3665 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
今晨9.3℃！　明變天「全台有雨」時間曝
美股收黑　特斯拉逆勢飆漲近4％、台積電ADR下挫逾1％

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

搭計程車！　醫見「駕駛螢幕」：太令我欽佩

全台下2天！　轉雨時間曝

今晨9.1℃！　明變天「全台有雨」時間曝

入冬最強冷氣團「好像不冷？」　賈新興揭2關鍵原因

卓榮泰嗆在野「不滿就倒閣」　Cheap：拿免洗筷院長換立院多數

地上擺水泥漆桶裝魷魚！高雄下酒祭爆食安疑慮　衛生局出手了

手搖飲老闆虐打柯基　道歉聲明讓網更怒：睜眼說瞎話的最佳示範

鏟子超人挖的都是寶！馬太鞍溪黑泥具順磁性　專家曝特殊成分

普發現金上路1個月　數發部曝「還有302萬人未領」！期限到2026

滑IG「突來一顆閃光彈」秒炸裂！　萬人怒喊關掉：一律封鎖

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

搭計程車！　醫見「駕駛螢幕」：太令我欽佩

全台下2天！　轉雨時間曝

今晨9.1℃！　明變天「全台有雨」時間曝

入冬最強冷氣團「好像不冷？」　賈新興揭2關鍵原因

卓榮泰嗆在野「不滿就倒閣」　Cheap：拿免洗筷院長換立院多數

地上擺水泥漆桶裝魷魚！高雄下酒祭爆食安疑慮　衛生局出手了

手搖飲老闆虐打柯基　道歉聲明讓網更怒：睜眼說瞎話的最佳示範

鏟子超人挖的都是寶！馬太鞍溪黑泥具順磁性　專家曝特殊成分

普發現金上路1個月　數發部曝「還有302萬人未領」！期限到2026

滑IG「突來一顆閃光彈」秒炸裂！　萬人怒喊關掉：一律封鎖

搭計程車！　醫見「駕駛螢幕」：太令我欽佩

川普要求釋放黎智英：已請習近平考慮　基於人道立場給予自由

黃國昌被爆傳產大亨金援近億　「有求必應如土地公」

美烏柏林談判8小時　川普：前所未有地接近達成和平協議

黃國昌涉貪大破口！　台派金主承認匯款1000萬

川普談奧斯卡大導演死因：川普精神錯亂症候群　次子羈押保金1.2億

卓榮泰不副署財劃法　公務員恐變「夾心餅乾」被告瀆職

大同公司「3地80公頃」拚變更　市值估千億

男大生「下面長凸凸東西」衝診間　醫一看笑：大自然禮物

川普正式簽署行政命令：芬太尼列為「大規模毀滅性武器」

大陸粉絲中文喊「我愛你」　 GD冷回：這裡是韓國

生活熱門新聞

全台有雨！　連下2天時間曝

蝦皮智取店變多了！網卻點出1問題

手搖飲老闆虐打柯基　道歉聲明讓網更怒

4款嬰幼兒食品重金屬超標！米棒、米餅、海苔酥都上榜

最強冷氣團不冷？賈新興揭2關鍵原因

卓榮泰嗆倒閣　Cheap：這種交易誰會答應

班導公告「0人報名畢旅」　全班改上課！萬人驚呆

今晨9.1℃！　明變天「全台有雨」時間曝

今晚再急凍！　下波變天時間曝

鮭魚便當「魚片拇指大」！他開吃20分鐘傻了：白飯不夠

台灣網紅曬美國護照　教「假結婚拿綠卡」回台爽用健保

買4張《阿凡達3》電影票「只看90秒就離場」！原因曝

高雄下酒祭攤販水泥漆桶裝魷魚！衛生局出手

80%人都塗錯了！南韓哥揭「護唇膏正確用法」　專家認證

更多熱門

相關新聞

全台下2天！　轉雨時間曝

全台下2天！　轉雨時間曝

氣象專家吳德榮表示，周五山區及東半部轉有局部短暫降雨，其他局部平地亦轉偶有零星飄雨的機率；周六雲層增厚，降雨有增多、機率有提高的趨勢。

最強冷氣團不冷？賈新興揭2關鍵原因

最強冷氣團不冷？賈新興揭2關鍵原因

全台有雨！　連下2天時間曝

全台有雨！　連下2天時間曝

今晚再急凍！　下波變天時間曝

今晚再急凍！　下波變天時間曝

快訊／全台凍番薯　今晨7℃入冬新低

快訊／全台凍番薯　今晨7℃入冬新低

關鍵字：

氣象氣象雲氣象署

讀者迴響

熱門新聞

全台有雨！　連下2天時間曝

iPhone鬧鐘自動靜音　這功能快關掉

獨／邱薡荿狂拍557部SM　「6女拘禁7天」燒掉千萬

爸50歲就退休「領超過3000萬退休金」！他謝藍白選民

蝦皮智取店變多了！網卻點出1問題

影／賴清德向國人發表談話全文　怒轟立法濫權、在野獨裁

他胃脹4個月慘罹癌　醫列10大癌症「早期警訊」！

水果店老闆英勇奪槍　美富豪霸氣出手了

新北人妻推拿遭性侵！夫在外苦等

台南新營民宅氣爆！屋主全身49%二度灼傷

快訊／好萊塢大導羅伯萊納夫妻遭砍殺雙亡！

看了3間房「屋主想賣的原因都一樣」

手搖飲老闆虐打柯基　道歉聲明讓網更怒

4款嬰幼兒食品重金屬超標！米棒、米餅、海苔酥都上榜

最強冷氣團不冷？賈新興揭2關鍵原因

更多

最夯影音

更多
卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面