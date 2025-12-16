今晨9.1℃！　明變天「全台有雨」時間曝

▲今晨真實色影像雲圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在新竹縣關西的9.1度。氣象署預報員曾昭誠表示，周三白天東北季風增強，影響到周四；周五、周六南方雲系北移，各地有零星降雨機率。

氣象署持續發布「陸上強風特報」，東北風增強，今上午至周三晚上，蘭嶼、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

曾昭誠接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天清晨輻射冷卻影響，天氣偏冷，白天氣溫會更高，基隆北海岸、宜蘭、台東、恆春半島有零星降雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



曾昭誠說，周三白天東北季風增強，影響到周四，基隆北海岸、宜蘭有短暫雨，並有局部較大雨勢機率，桃園以北、花蓮、台東、恆春半島有些降雨機率。

曾昭誠表示，周五、周六東北季風減弱，南方雲系北移，台灣附近水氣偏多，各地有零星降雨機率，其中南部、花東有局部短暫陣雨，雨勢比較明顯。

曾昭誠提到，周日東北季風增強，這波應該影響滿長的時間，桃園以北、宜花、恆春半島有局部短暫雨，台東也有零星短暫雨。

至於一周溫度部分，曾昭誠表示，周三、周四的東北季風，北部、宜蘭高溫稍降1、2度，低溫部分則沒太大影響；周日之後的東北季風，強度也沒那麼明顯降溫，也是高溫稍降。