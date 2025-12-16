　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣泳將葉豐源亞帕青掃4金　目標放眼明年亞帕運

▲葉豐源。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲視障泳將葉豐源在2025年亞帕青游泳豪取4金。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

中華隊在2025年第5屆杜拜亞洲帕拉青年運動會（亞帕青）寫下13金、14銀、13銅，總共40面獎牌的佳績，創隊史最佳紀錄，這次的游泳代表隊一口氣就拿下7金3銀1銅，而視障小將葉豐源自己就拿下4金，是這次代表隊最大贏家，16歲葉豐源3歲就開始學游泳，首次參加綜合型國際賽就收下4金，連他自己都很驚訝，但也開心有飆到個人PB（Personal Best），接下來的目標就是要能拿下2026年亞帕運參賽資格。

亞帕青游泳代表隊本屆橫掃11面獎牌，其中還拿下7面金牌，而16歲的葉豐源在200公尺混合式、100公尺自由式、50公尺自由式以及100公尺蝶式摘金。談到這次拿下4面金牌，葉豐源說當下蠻開心的，但也有點驚訝，「我原本的級別是S13，但這次被分到了S12，本來以為會更難一點，直到拿到第一金後，才發覺自己的成績並沒有想像中那麼差，也讓我在隨後的比賽更有自信。」至於4面金牌哪面讓他印象最深刻，他說是50公尺自由式，因為不僅奪金還追平了個人PB。▲亞帕青游泳隊豪取7金3銀1銅。（圖／中華帕拉林匹克總會提供）

▲亞帕青游泳代表隊豪取7金3銀1銅。（圖／記者蔡厚瑄攝）

葉豐源出生不久就因眼疾動刀，手術時一度休克雖然成功救回但卻因插管影響到支氣管、常常生病，為了讓他提升免疫力又不要那麼容易受傷，媽媽從3歲就開始讓他學游泳，中間雖然因為疫情一度中斷，14歲又重新開始練，就這樣一直到現在。

這樣一游就游了十幾年，葉豐源說游泳基礎其實在小時候就已經打好了底子，現在要加強的主要是進行姿勢的微調和如何正確用力，雖然最早游泳對他來說只是單純的興趣和升學的加分，但現在已經變成他生命中不可或缺的重要一部分，雖然有時候也會因為碰到挫折感到失落，但卻從沒有過放棄的念頭，所以接下來的目標，就是要全力爭取明年名古屋亞帕運的參賽資格，力拼戰上高峰。

而游泳代表隊這次豪取11面獎牌，黃榮財教練歸功於團隊，「選手們的成功是多方面共同努力的結果，這些小選手們已經投入了蠻長一段時間的訓練，加上原來母隊教練們也給予了很大的支持，這次的教練團採取了團隊分工的方式，也讓葉軒甫、游詠兩位新的教練下去執行行程和各項工作，以成果來看，效果相當不錯。」▲游泳隊教練團。（圖／中華帕拉林匹克總會提供）

▲游泳隊教練團。（圖／中華帕拉林匹克總會提供）

