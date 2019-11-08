快訊／蘇貞昌宣布：明年1月起每月6000元托育補助延續至3歲

▲明年一月起托育補助延長至三歲。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文7日表示，幼教準公共化6千補助應該延長補助到3歲，透露已經跟行政院討論多次。行政院長蘇貞昌8日一早透過臉書向國人報告好消息，明年一月起每月6000元托育補助延續至3歲。

托幼準公共化新制今年8月上路。其中，2歲以下幼兒送托準公共化私立托嬰中心或保母，每月可領6000元托育補助，2至5歲公幼免學費、私幼每月補助2500元。不過，由於2到3歲公立幼幼班少，讓家長只能送托保母或送私幼，造成2到3歲階段是補助空窗期。

蘇貞昌8日一早透過臉書發文表示，「0-2歲有托育補助、3-6歲有學費補助，那中間的2-3歲呢？」他向國人分享好消息，明年一月開始托育補助將延續至三歲，政府要讓照顧不中斷、幸福更加碼。

蘇貞昌說明政策，「除了加速開辦幼幼班，讓更多小朋友可以讀。明年一月開始，2-3歲繼續給公共托育顧的孩子，可以繼續領每月3000元補助。繼續給準公共保母、準公共托嬰中心照顧的小孩，也可以繼續領每月6000元補助。」

其他人也看了這些新聞...

► 台灣民意基金會／蔡英文51.3%、韓國瑜33.9% 差距縮小至17％

► 聯合報民調／蔡英文支持度領先12百分點 韓國瑜懂民心狂贏11百分點

► 「了解民心」民調大勝蔡英文11％！ 韓國瑜：因為我苦民所苦



更多熱門新聞...

► 顧問團笑不出來！韓國瑜答退休政策：我年輕喝酒打屁唱歌最快樂

► 不在乎被丟雞蛋抗議 韓國瑜：我一絲絲漣漪都沒有 下次可以改射紙飛機

► 「台灣阿成」臉書宣布選總統 要讓民進黨、國民黨「挫A彈」

►超越藍綠，就靠她了