川普成立和平理事會　烏克蘭、以色列等國證實受到邀請

▲川普推動成立和平理事會，烏克蘭、以色列等國受邀加入。（圖／路透）



記者柯振中／綜合報導

美國總統川普推動成立、用於加薩戰後治理與重建的「和平理事會」，其成員名單與章程近日陸續曝光。烏克蘭、土耳其與以色列政府相繼證實已收到邀請，但部分國家對是否加入仍持保留態度，相關動向引發國際關注。

澤倫斯基坦言疑慮 不願與普丁同席

根據《中央社》報導，烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，已受邀加入和平理事會，但他坦言，難以想像會在同一個理事會中與俄羅斯總統普丁共事。他指出，烏克蘭外交官已開始處理相關事宜，但對於與俄羅斯共同參與任何形式的理事會，仍感到高度疑慮。

土耳其評估創始成員身分 立場尚未明朗

土耳其方面，外交部長費丹指出，總統艾爾段已收到邀請，將評估是否以創始成員身分加入和平理事會。費丹透露，相關決定可能很快就會出爐，但目前尚未對外說明最終立場。

以色列證實受邀 多國名單陸續曝光

以色列外交部長薩爾也證實，以色列已獲邀加入該理事會。另據了解，先前已公開表示收到邀請的國家與領袖，還包括俄羅斯、加拿大、埃及、阿根廷、約旦、巴西、印度、德國、法國、義大利、波蘭等多國。

章程未限縮加薩 未來角色引討論

外界指出，和平理事會原本的構想是監督加薩地區戰後治理與重建，但目前公布的章程內容，並未明確將組織職能限縮於巴勒斯坦被占領土，引發外界對其未來角色的討論。

此外，川普日前揚言，若法國無意接受加入和平理事會的邀請，將對法國葡萄酒與香檳課徵高達200%的關稅，使相關議題再添變數。