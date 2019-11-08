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8年前非公職人員！　韓國瑜質疑買房個資遭洩

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▲▼高雄市長韓國瑜於「圓桌論壇」發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲高雄市長韓國瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜被爆出在失業期間買下南港7200萬豪宅，結果事情真相是以「貸款」買，最後認為本金以及利息太高，就把房子賣掉。韓國瑜7日譴責，8年前他與妻子皆非公職人員，無財產申報之義務，週刊竟然能夠取得本人個資，且未經求證逕行報導，本人強烈質疑洩漏交易資訊者之背後動機。

韓國瑜4點聲明：

1. 我與妻子八年前合力購買預售房屋，即使就任北農職務，但仍因經濟狀況與家庭財務負擔，故將預售屋買賣合約權利轉售。
2. 本人於去年當選高雄市長，依法申報財產，公開透明。
3. 八年前我與妻子皆非公職人員，無財產申報之義務，合約權利轉讓情事完全合法，僅國稅局與當時建商知悉交易資訊，其中個資部份並未公開，在政府大力推動個資保護之際，週刊竟然能夠取得本人個資，且未經求證逕行報導，本人強烈質疑洩漏交易資訊者之背後動機。
4. 台灣的民主自由是我們最珍貴的資產，一個單純合法的買賣權利轉售，居然在選舉期間遭到公開，侵害個人資料。老話一句，我寧願乾淨的輸，也不願骯髒的贏，我會繼續傾聽，將精力投注在需要國家關心的事物上，繼續前進。

至於被質疑施壓台肥額外借款2成資金，韓國瑜7日受訪表示，他那時離開立法院十幾年，長期沒有工作，如何施壓，何況他當立委都沒有施壓過，卻遭指在失業狀態施壓，那時候的心情應該是到按摩店紓壓，怎麼可能施壓。

前國民黨立委蔡正元7日接受廣播專訪直言，「我高度懷疑這些資料是由現在民進黨控制的台肥流出去的，且政治性質很高」。

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